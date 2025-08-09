บุ๋ม รับไม่ได้ เขมรวางทุ่นระเบิดไม่เลิก ละเมิดอนุสัญญา-ข้อตกลงหยุดยิง จ่อพิจารณาฟ้องศาลโลก

บุ๋ม รับไม่ได้เขมร วางทุ่นระเบิดไม่เลิก ละเมิดอนุสัญญา-ข้อตกลงหยุดยิง จ่อพิจารณาฟ้องศาลโลก – มองที่บอกเป็น โฆษก ศบ.ทก. เพื่อปะทะมาลี แค่มุขตลก ย้ำหน้าที่คือสื่อความจริงให้โลกรู้
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม ที่วัดโพธิ์ทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ ปุ๋ม ปนัดดา โฆษกจิตอาสา ศบ.ทก. เดินทางเข้าพบ หลวงพ่อวราห์ พระเทพวชิระวิทยานุสิฐ วราห์ ปุญฺญวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง เพื่อรับผ้ายันต์ เหรียญครุฑ รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสด 5 แสนบาท เพื่อนำไปมอบให้แด่ทหารตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
บุ๋ม ปนัดดา กล่าวว่า ตนได้รับการประสานจากหลวงพ่อวราห์ โดยท่านมีจุดประสงค์ให้ตนเข้ามารับผ้ายันต์ รุ่นบูชาครู จำนวน 2,000 ผืน และเหรียญครุฑ จำนวน 2,000 เหรียญ รวมไปถึงของใช้ต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้กับเหล่าทหารผู้กล้าตามแนวชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินสดอีก 5 แสนบาท เพื่อสร้างและซ่อมแซมบังเกอร์ของทหาร
บุ๋ม ปนัดดา กล่าวเพิ่มเติมกรณีทหารเหยียบกับระเบิดของกัมพูชาในพื้นที่ของประเทศไทย ว่า ขอประณามถึงการกระทำดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และถือว่าเป็นการผิดอนุสัญญาและขัดกับข้อตกลงเรื่องหยุดยิงอย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้ตนจะดำเนินการฟ้องศาลโลก
ส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาโต้ทางการไทยว่า การแต่งตั้งบุ๋ม ปนัดดา เป็นโฆษกในครั้งนี้เพราะ บุ๋มเป็นคนมีชื่อเสียงและเป็นนางงาม มีมงกุฎนั้น ถ้าประเทศไทยใช้มงกุฎ ก็มีเพียงแค่มงกุฎเดียว เราไม่มีถึงสิบแปดมงกุฎ ขอให้สบายใจได้ และมงกุฎคือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ตนมีทั้งมงกุฎ สมอง และประสบการณ์ในการทำงาน เพราะได้ลงพื้นที่ทำงานกับประชาชนที่เดือดร้อน
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า อยากมีอะไรฝากถึง พล.ท.มาลี โสเจียตา หรือไม่ บุ๋ม ปนัดดา บอกว่า ยังไม่มีอะไรฝากถึง เพราะฝั่งนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรถึงตนเอง มองว่าการแต่งตั้งเป็นโฆษก ศบ.ทก. เพื่อมาปะทะกับพล.ท.มาลี เป็นแค่มุกตลก แต่ในความเป็นจริงไทยต้องการสื่อสารกับสังคมโลกให้รับรู้ความจริง โดยได้มองข้ามช็อต พล.ท.มาลี ไปแล้ว
“ส่วนกรณีที่ฝั่งกัมพูชาขอให้ ทหารไทยหยุดใช้หนังสติ๊กในการโจมตี ข้อเท็จจริงคือฝั่งกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อน ซึ่งทหารกัมพูชาชอบโซเชียล และได้มีการถ่ายคลิปว่ามีการใช้หนังสติ๊กเพื่อยิงใส่ทางทหารไทย ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐาน” บุ๋ม ปนัดดา กล่าว