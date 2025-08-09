ฝ่ายการเมืองนายกฯ เขียนเล่าถูกต่อว่า ย้ายผู้ว่าฯอุบล แจงยิบมีเหตุผล แย้มเร็วๆนี้มีโยกล็อตใหญ่ 

สมคิด ฝ่ายการเมืองนายกฯ เขียนเล่าถูกต่อว่า ย้ายผู้ว่าฯอุบล แจงยิบถึงเหตุผล แย้มเร็วๆนี้มีโยกล็อตใหญ่
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง อดีตส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งย้ายผู้ว่าฯอุบลฯ จากกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณเยียวยาประชาชนจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า
ผมอยู่แวดวงการเมืองมานานพอสมควร ก็ผ่านผู้ว่าฯเมืองอุบล มาหลายท่าน เห็นมาก็พอสมควร ผมมองว่า ผู้ว่าฯมาบริหารระบบของจังหวัด จะเก่งไม่เก่ง ดีไม่ดี มันอยู่ที่ตัวคน อยู่ที่ตัวเขาเอง ผู้ว่าฯต้องไม่สร้างความแตกแยก นั่นคือนักบริหาร
คนที่ถูกย้ายไปช่วยราชการล่าสุด ก็อยู่ที่ตัวเขาเอง คนย้ายมิใช่อยู่ๆ จะใช้อำนาจบาตรใหญ่สั่งย้ายได้เลย เขามีเหตุมีผล มีข้อมูล มีหลักฐาน ทั้งการร้องเรียน การทำงาน และเมื่อบริหารสถานการณ์ไม่ตรงเป้าหมาย ก็โยกออกไป เป็นธรรมดา
บางคนโทรมาต่อว่า ผมว่า การเมืองรังแกข้าราชการ ผมก็บอกว่า คิดดีๆนะ คิดให้ละเอียด ว่าท่านคนนี้ย้ายมาจากไหน มาเพราะอะไร ใครให้มา ทั้งศาลากลาง ทั้งจังหวัดรู้ดี ผมก็พอรับรู้ได้ แต่ไม่เคยไปข้องแวะ เพราะงานไม่ได้พบเจอกัน ทำไมไม่คิดว่า เพราะการทำงาน หากบอกว่า การเมือง ทำไมไม่คิดว่า ท่านก็มาแบบการเมือง
บางคนบอกอยากได้ผู้ว่าเป็นคนอุบล ผมก็ยิ้มรับ เพราะผมไม่ได้คิดว่า ผู้ว่าฯ เป็นคนที่ใหน คนที่ใหนก็ได้ ขอให้เป็นคนที่ตั้งใจทำงาน อยา่แบ่งพรรค แบ่งพวก ที่สำคัญให้เกียรติผู้ร่วมงาน อย่าด่าหยาบคาย ดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานให้ดี คนอุบลฯเขาก็รักเอง
หากบอกว่าการเมืองรังแก เหตุการณ์ที่สภา (31 ก.ค.) ตอนถามกระทู้สด กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ส.ส.ที่ถล่มเรื่องเบิกจ่ายเงินคือ ส.ส.พรรค ภท. ที่คนอุบลฯเขาก็รู้ทุกคนว่า ผู้ว่าฯมาจากสายน้ำเงิน..ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จากพรรค พท. เป็นคนโทรหาผู้ว่าฯ จนมีเสียงในสภาฯ (ผมก็เพิ่งเคยเห็น) ซึ่งผู้ว่าฯยิ่งกว่าได้ชี้แจง
บางคนบอกว่าย้ายได้ไง?ทำไม่เข้า ครม./ เขาย้ายไปช่วยราชการ ไม่มีกำหนด / เดี๋ยวย้ายล๊อกใหญ่ก็จะมีเร็วไปนี้ เพราะมีผู้ว่าฯ เกษียณ 13 ท่าน.. ก็รอดูใครจะมาจะไป
รับราชการการโยกย้ายที่ทั้งปกติ และย้ายแบบไม่ปกติ อยู่ที่ตนเอง และอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา ถ้าให้เล่าให้หมดคงอ่านกันตาเหลือก… เอาว่า เคสนี้ ผมว่าฝ่ายนโยบาย ตัดสินใจถูก ตามสถานการณ์ ท่านอาจได้ไปเป็นผู้ว่าฯที่อื่นก็ได้ ..ใครจะรู้