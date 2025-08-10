ธนกร กระตุกรัฐ เร่งอัดแคมเปญ-แพ็กเกจฟื้นโลซีซั่น แนะปรับเที่ยวไทยคนละครึ่ง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าพรรคและสส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวนี้ตนได้มีโอกาสไปพักผ่อนและลงพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่พบะปะผู้ประกอบการท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้าทำให้ทราบปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างซบเซามาก ทำให้ตนได้นึกถึงการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปี 2564 ซึ่งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว การค้าขายจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอบบนได้เป็นอย่างดี ซึ่งตนอยากให้รัฐบาลมีโอกาสจัดการประชุม ครม. หรือการประชุมที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ให้มากขึ้น จึงขอเสนอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ช่วงโลซีซั่นนี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับมาที่ประเทศไทยแทนที่จะไปประเทศอื่น เช่น ญี่ปุ่นและเวียดนาม
ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเมิน นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยตลอดปี 2568 ว่าจะมีไม่น้อยกว่า 35.5 ล้านคน เท่ากับปีที่แล้ว สร้างรายได้ตลาดต่างประเทศ 1.77 ล้านล้านบาท ซึ่งผ่านไป 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.) พบว่ามีจำนวน นักท่องเที่ยวสะสมที่ 19.29 ล้านคน สร้างรายได้ 8.95 แสนล้านบาท ทั้งนี้ตนขอฝากว่า ในเวลาอีก 5 เดือนสุดท้าย (ส.ค.-ธ.ค.) ของปีนี้ ขอให้ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะต้องเร่งเครื่องยนต์ภาคท่องเที่ยวแบบเต็มสูบ ให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาให้ได้อีก 16.21 ล้านคน จะทำให้ไปถึง 35.5ล้านคนได้ตามเป้า
ส่วนการเที่ยวในประเทศของคนไทย นายธนกรเสนอให้รัฐบาล ออกแคมเปญนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว มีแพ็คเกจต่างๆ เพื่อดึงดูดให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย ไม่ไปต่างประเทศ ขณะเดียวกันขอเสนอให้มีการปรับใช้โครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” โดยต้องปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงผู้บริโภคคือนักท่องเที่ยวเข้าถึงง่าย ใช้งานเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มของรัฐ ได้คล่อง สามารถตอบโจทย์ในการจองที่พักและมีส่วนลดให้เพื่อดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวด้วย
“เชื่อว่าหากทำควบคู่ในหลายด้านให้ครบวงจร จะช่วยทำให้ช่วงโลซีซั่นนี้เกิดความคึกคักได้อย่างแน่นอน“ นายธนกร กล่าวปิดท้าย