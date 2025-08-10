‘ทักษิณ’ มอบโดรน 10 ชุด หนุนป้องกันชายแดน ‘บิ๊กกุ้ง’ รับมอบ-ชูเสริมศักยภาพลาดตระเวน

‘ทักษิณ’ มอบโดรน 10 ชุดหนุนป้องกันชายแดนไทย-เขมร ‘บิ๊กกุ้ง’ รับมอบ-ชูเสริมศักยภาพการลาดตระเวน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนกองทัพบก (ทบ.) รับมอบอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 10 ชุด มูลค่ารวม 3,000,000 บาท จาก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และงบประมาณสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท จากคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 10 โดยมี พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนในการส่งมอบ
พบล.ท.บุญสินกล่าวว่า ในนามของกองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบอุปกรณ์ให้ในวันนี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำไปช่วยเสริมศักยภาพในการลาดตะเวน ป้องกันตัวเองของทหาร และปกป้องชายแดน เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของเราสืบไป
