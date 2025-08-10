ทบ.โต้กัมพูชา ไม่เข้าใจหลักสากล คุมตัว 18 ทหารเขมร ย้ำคุมไว้จนกว่าหยุดยิงชัดเจนเป็นรูปธรรม

ทบ. โต้เขมร ไม่เข้าใจหลักสากล คุม 18 เชลยศึก ยันปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ เชื่อสถานการณ์ปัจจุบันเขมรยังมีเรื่องอื่นที่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจให้เป็นที่ประจักษ์ ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้รายงานว่า “ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.68 เวลา 07.50 น. ทันทีหลังจากข้อตกลงหยุดยิง มีทหารกัมพูชา 18 นาย ถูกทหารไทยจับกุมโดยมิชอบตามกฎหมาย จนถึงปัจจุบันกัมพูชาได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อทางการไทยหลายครั้ง เพื่อให้ส่งตัวทหารทั้งหมดกลับประเทศโดยเร็ว ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเพื่อสนองต่อคำร้องเร่งด่วน จากประเทศพันธมิตรและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ นั้น
ทางฝ่ายกัมพูชาอาจไม่เข้าใจหลักปฏิบัติในระบบของสากล ยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามหลักกฎหมาย และหลักมนุษยธรรมสากล ซึ่งเชื่อว่าประเทศพันธมิตร และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ มีความเข้าใจ และไม่ได้มีความกังวลใดๆ อย่างที่กัมพูชากล่าวอ้าง
โดยเฉพาะการที่ฝ่ายไทยได้เปิดโอกาสให้องค์กรสากลที่เกี่ยวข้องสามารถประสานขอเข้าเยื่ยมชมได้ตลอดตั้งแต่วันแรกๆ ที่ฝ่ายไทยได้มีการควบคุมตัว อย่างเช่นเมื่อวัน 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ก็ได้มีคณะผู้แทนจาก ICRC ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ เจ้าหน้าที่โครงการของ ICRC และล่าม รวม 4 คน เพิ่งมาเยื่ยมชมไป
ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการควบคุมทหารกัมพูชาทั้ง 18 คนนั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายสากล ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวา ไม่ใช่การควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายตามที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้กล่าวอ้าง
การถูกควบคุมตัวดังกล่าวจำเป็นต้องคงไว้ จนกว่าสถานการณ์การหยุดยิง หรือสถานการณ์การสู้รบจะมีความสมบูรณ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดจะไม่หวนกลับมาทำการสู้รบกับฝ่ายไทยอีก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักสากล และเชื่อว่าด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันฝ่ายกัมพูชายังมีเรื่องสำคัญอื่นที่ควรให้ความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจให้เป็นที่ประจักษ์ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง