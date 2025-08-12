การเมือง

…กระชั้นเข้ามาทุกที บทสรุป “ดีลพิเศษ” ที่นำ “ทักษิณ ชินวัตร” กลับแผ่นดินแม่ เพื่อภารกิจกอบกู้วิกฤตประเทศ ยังเหลือมนต์ขลังอยู่หรือไม่ ชัดเจนว่าคำตอบอยู่ที่ “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร จะกลับมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี นำพรรคเพื่อไทยที่พิสูจน์แล้วว่าโหดหิน เกินกว่าจะ “สนุกสนานกับเพื่อนฝูงประสาเจน Y” ที่ “เฉิดฉายด้วยความมั่นใจลมๆ แล้งๆ ไปวันๆ”มรสุมใหญ่รอบนี้น่าจะเป็นบทเรียนระดับ “เปลี่ยนชีวิต และวิธีคิดในการทำงาน” หากหวนคืนมาได้

…เช่นเดียวกับตัว “ทักษิณ” เองที่ชะตากรรมแขวนบนเส้นด้ายไม่ต่างกัน ต้น “กันยายน” ได้รู้กันว่า “พลังของศัตรูการเมือง” ที่ชัดเจนว่าพร้อมแสดงอิทธิฤทธิ์ ร่วมกันถล่มอยู่ทั่วทุกหัวระแหง จะแรงถึงขนาด “ส่งเข้าไปนอนในคุก” ได้หรือไม่ ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่แค่คำตอบต่อ “ตระกูลชินวัตร” แต่จะเป็นดัชนีชี้แนวโน้มทางการเมืองในภาพรวม ซึ่งมีการพูดถึงว่าอาจจะต้อง “ออกแบบใหม่” กันทั้งหมด

…แม้ภาพรวมๆ จะดูเงียบๆ แต่วงในรับรู้ว่าเป็นแค่เกม “ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว” ผู้ชายชื่อ ทักษิณ ชินวัตร ยังเหมือนเดิม คือ “สู้สุดฤทธิ์” เพียงวัยและประสบการณ์ที่เคี่ยวกรำมากขึ้น ทำให้การวางเกมไปในทาง “ลุ่มลึก” ในการกำหนดทางหนีทีไล่ กระซิบกันมาว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น “ทักษิณ” จะไม่เลือกทิ้ง “แผ่นดินเกิด” อีก

…ทั้งที่ทุกคนทุกฝ่าย เชื่อว่าเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมาอันดับ 1 คือ “พรรคประชาชน” ทว่าการให้ความสำคัญน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เพราะความเชื่อที่ซ้อนเข้ามายังอยู่ที่ “ไม่มีพลังได้รับอนุญาตให้ครองอำนาจรัฐ” ด้วยเหตุนี้ “โครงสร้างอำนาจการเมือง” ที่ผสมผสานซับซ้อน “พันลึก” จึงน่าจะเลือกกระจายการสนับสนุนไปให้ “พรรคที่มีโอกาสในอำนาจมากกว่า” และนี่เองน่าจะเป็นที่มาของการปะทะระหว่าง “เพื่อไทย” กับ “ภูมิใจไทย” เพื่อเป็นทางเลือกเหนือกว่าในสายตาของ “พลังหนุน”

…แม้จะสู่สถานการณ์ถอยร่นมาตั้งรับเป็นหลัก แต่พิสูจน์แล้วว่า เนวิน ชิดชอบ ยัง “โก๋แก่มันทุกเม็ด” ยืนต้านได้ทุกหมัด “ซัดกลับได้ทุกกระบวนท่า” ทั้ง “ภาพของความองอาจกล้าหาญพร้อมสู่-เกมทั้งในและนอกสภา-งานมวลชนที่หนักแน่น-การใช้กลไกกฎหมายที่แหลมคม” ท้าทายทุกหยาดหยดการต่อบุกทะลวงของ ทักษิณ ชินวัตร ไม่ว่าจะเป็น “เขากระโดง” หรือ “ฮั้ว ส.ว.”

…ว่าไปโดยกระแสทั้ง “เขากระโดง” และ “ฮั้ว ส.ว.” วัดกันที่ความถูกต้องเหมาะควร แทบไม่เหลือช่องให้มีทางออก ผู้คนส่วนใหญ่สรุปกันไปแล้วว่า“จะปล่อยให้บ้านเมืองเคลื่อนไปอย่างนี้ไม่ได้” แต่การขับเคลื่อนของ “ภูมิใจไทย” ภายใต้ความนิ่ง และไม่ยอมจำนนง่าย ทำไปทำมา “เพื่อไทย”ที่โหมกำลังบุกกลับทำอะไรไม่ได้ จึงเป็นเรื่องน่าสนใจยิ่งว่า “ตอนจบจะเป็นอย่างไร” เพราะจะเป็นคำตอบด้วยว่า “นักการเมืองสายอิงอำนาจ” จะเลือกยืนกับใคร ท่ามกลางการจัดการกับ “องค์กรอิสระ” ซึ่งเป็นที่เกรงใจของ “นักการเมืองทุกระดับ” แบบไม่ปิดบังอำพรางเจตนารมณ์ของ “ส.ว.สีน้ำเงิน”

…แม้จะช่วยให้กำลังใจกันด้วยการแสดงออกในทางปริ่มปลื้มที่สามารถต่อรอง “ภาษีทรัมป์” ที่ได้ที่ร้อยละ 19 แต่ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่ดัชนีชี้การเติบโต ดิ่งหัวลงเกือบทั้งหมด ภายใต้การเมืองที่ “รัฐบาล” ทำได้แค่มะงุมมะงาหรา เพราะ “โครงสร้างอำนาจ” จำกัดบทบาทให้เดินหน้า “นโยบายที่พอขายฝัน” ได้ยาก ความพยายามฝ่าด่าน “แช่แข็งประเทศ” จะสำเร็จหรือไม่ มีคนบอกให้รอดู “ผู้ว่าการแบงก์ชาติ” คนใหม่ ว่าที่สุดแล้วกล้าจะทำในทางที่ได้ดั่งใจรัฐบาลแค่ไหน

ประชุม – นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ผอ.มูลนิธิรักษ์หัวใจ/ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคทรวงอก เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ 8th CDI-International Heart Symposium & Train The Trainer Annual Forum 2025 จัดโดย สถาบันโรคทรวงอก โดยมี นพ.ไมเคิล การ์ดเนอร์, ศ.นพ.ฮิโรชิ นีมามิ, นพ.แพทริค เพอริเออร์, ศ.นพ.ซง วัน, ศ.นพ.ฮิโรกิ ยามากุจิ, ศ.นพ.เคนซุเกะ โอซากิ, ศ.นพ.คง เย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุม ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ระดมทุน – อมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการบริหาร นูเมโร ไทยแลนด์ จัดงาน “Numero Thailand into 14th Anniversary Celebration for Charity” ระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมสมทบทุนช่วยเหลือทหารชายแดน โดยมี ม.ล.ทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์, รติรส จุลชาต, สาริศา คชเสนี, วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์, ธันย์ชนก ฟักอุดม และพัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ร่วมงาน ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ
สร้างรอยยิ้ม – นรุตม์ เจียรสนอง รอง ปธ.จนท.บห.ฝ่ายการตลาด บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป พร้อมด้วย อภิชาติ คงชัย และวารุณี เร่งสำประทวน จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ฉลองเปิดตัวโรงภาพยนตร์ คิดส์ ซีนีมา เมเจอร์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า นำน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ชมภาพยนตร์ฟรี โดยมี นิกร ทองสุข, ดุรงค์กร เรวัตโต, พศิน ศรีธรรม, ประถมาภรณ์ รัตนภักดี พร้อมน้องภคิน ร่วมยินดี ณ โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา เมเจอร์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
สานต่อ – กริชผกา บุญเฟื่อง ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA พร้อมด้วย สิริจิตร์ จิระเรืองเกียรติ, รศ.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์, ดนัย ครามโกมุท และเจนิก้า ครูซ ร่วมสานต่อ “โครงการ SPACE-F ปี 6” เพื่อเปิดทางโอกาสให้สตาร์ตอัพของไทยและนานาชาติได้แสดงศักยภาพและนำเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหารที่จะมาปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารของโลก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้
สุขสันต์วันเกิด – มาลินี สุขมงคล จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ สัณห์จุฑา วิชชาวุธ โดยมี รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, รมณีย์ เธียรประสิทธิ์, สุทธายล แซ่ลิ้ม, สุภารัตน์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา และพุทธพงษ์เพียรเจริญ ร่วมอวยพรด้วยความอบอุ่น ณ ห้องอาหารเวอรันดา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
รำลึก – มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล, สุพจน์ ม่วงศิริ, ไพฑูรย์ ปานสูง, บุญครอง รัตนวิเชียร, ชนาทิพย์ โปษยานนท์, พัชรี บุตรโพธิ์, ณรงค์ ศรียะราช จัดงานเลี้ยงสังสรรค์รำลึก 67 ปีแห่งความหลังบัญชี จุฬาฯ รุ่น 19 (เข้าจุฬาฯ ปี 2501) โดยมีเพื่อนๆ ร่วมรุ่น บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นและอบอุ่น ณ China Place เมื่อเร็วๆ นี้