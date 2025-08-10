ทร. ปูนบำเหน็จ ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขณะเตรียมอาวุธที่ชายแดน

กองทัพเรือ ปูนบำเหน็จ ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ ที่เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุขณะเตรียมอาวุธ ระหว่างปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม จากกรณีการเสียชีวิตของว่าที่ เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ ผู้บังคับหมวดป้องกัน ร้อย.บก.กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ทำหน้าที่ผู้บังคับหมวดป้องกันกองพันต่อสู้อากาศยานเฉพาะกิจป้องกันภัยทางอากาศส่วนหลังที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ขณะที่ ว่าที่ เรือตรี ภัชทราวุฒิ กำลังปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธ ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 68
จากนั้นได้เข้ารับการรักษาตัวและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย พล.ร.อ.จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้แสดงความเสียใจและสั่งการให้เร่งดำเนินการตามระเบียบในการดูแลสิทธิและสวัสดิการ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
โดยกองทัพเรือได้พิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิกำลังพลสูงสุดให้แก่ผู้เสียชีวิต ขณะปฏิบัติงานในสภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ในส่วนของว่าที่ เรือตรี ภัชทราวุฒิ ในเบื้องต้น ประกอบด้วย เงินประกันภัยหมู่กองทัพเรือ จำนวน 500,000 บาท เงินเดือนค้างจ่าย จำนวน 10,021 บาท บำเหน็จตกทอด จำนวน 1,277,720 บาท เงินช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ จำนวน 45,000 บาท เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า จำนวน 112,740 บาท เงินฌาปนกิจ กองทัพเรือ จำนวน 340,000 บาท รวมเฉพาะสิทธิที่เป็นตัวเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,355,481 บาท นอกจากนั้น จะพิจารณาปูนบำเหน็จให้เลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนยศตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมต่อไป