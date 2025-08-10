มทภ.2 คาดเขมรสูญเสียทหาร 3,000 นาย ลั่นปราสาทตาควายของไทย ต้องเอาคืนให้ได้ จ่อปิดตายตาเมือนธม

มทภ.2 คาดทหารกัมพูชา สูญเสียกว่า 3,000 นาย เหตุปะทะ เล็งปิดตายปราสาทตาเมือนธม ส่วนปราสาทตาควายต้องเอากลับมาให้ได้ ขอตำรวจจับคนบินโดรน สอบสวนถึงที่สุด อย่าเพิ่งสรุปป่วยทางจิต
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา คณะสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า โรงพยาบาลนวเวช คณะเทศบาลตำบลด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ คณะเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่ และบริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด ร่วมมอบเครื่องเวชภัณฑ์ (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) เครื่องอุปโภคบริโภคให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
โดยนายวันมูหะมัดนอร์กล่าวถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาว่า สภาพร้อมทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของทหารในการปกป้องอธิปไตย และดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
ขณะที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดใจถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ความสูญเสียของทหารฝ่ายกัมพูชาน่าจะราวๆ 3,000 คน เพราะใช้กำลังในปฏิบัติการจำนวนมาก รู้สึกเห็นใจ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะทหารกัมพูชาต้องทำตามคำสั่งผู้นำกัมพูชา
เมื่อถามถึงประเด็นการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่งประเทศไทย พล.ท.บุญสินกล่าวว่า มีการขึ้นบินเยอะจริง ทั้งบริเวณที่ตั้งฝ่ายเรา สนามบิน คลังอาวุธ คลังระเบิด บ้านทหาร โรงพยาบาล ทั้งนี้ ประสาน 14 จังหวัดหาแอนตี้โดรน หาตัวคนบินโดรน ถ้าได้ตัวแล้วขอให้ตำรวจสอบสวนไปให้สุด อย่าเพิ่งสรุปว่ามีอาการทางจิต
“ฝ่ายกัมพูชาจงใจหาพิกัดโรงพยาบาลเพื่อนำไปป้อนพิกัดและเขามีอาวุธยิงถึง เรื่องนี้อย่าคิดว่าไกลตัว เชื่อว่าสงครามยุคหน้าอาจจะต้องมีห้องใต้ดิน ฐานบัญชาการต้องอยู่ใต้ดิน” พล.ท.บุญสินกล่าว
เมื่อถามถึงสถานการณ์บริเวณปราสาทตาควาย ปราสาทตาเมือนธม แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า พื้นที่ปราสาทตาเมือนธมฝ่ายกัมพูชาพยายามเข้ายึด โดยใช้กำลังเป็นพันนาย ส่วนที่ปราสาทตาควายมีฐานทหารกัมพูชาอยู่ใกล้มากและวางกำลังหน้าแนว ทั้งนี้ เป็นปราสาทเดียวที่ทหารไทยตรึงกำลังอยู่และยังเข้าไม่ได้ ที่ผ่านมา ทหารได้ทดลองปฏิบัติไป 4 ครั้ง ยังเข้าไม่ได้ เขาเข้มแข็ง ประกอบกับมีทุ่นระเบิดวางไว้โดยรอบอย่างหนาแน่น
“เราปฏิบัติการ 4 วัน ใน 11 ที่หมาย ตอนนี้เราอยู่ห่างจากปราสาทตาควาย 30 เมตร ฐานเขาอยู่ติดกับปราสาท ซึ่งได้เปรียบ แต่ยืนยันว่าปราสาทของเรา เราต้องเอากลับมาให้ได้ ทั้งนี้ ภายหลังเกิดการปะทะกันบริเวณปราสาทตาเมือนธม ขณะนี้เราได้ปิดปราสาทและกำลังพิจารณาว่าจะปิดตาย หรือปิดบางช่วงไม่ให้ขึ้น ซึ่งต้องรอกรรมการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง” พล.ท.บุญสินกล่าว
เมื่อถามถึงภาพรวมสถานการณ์กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า น้องๆ กำลังใจดี คนที่บาดเจ็บ พอหายเจ็บ ขอกลับไปอยู่หน้าแนวอีก
พล.ท.บุญสินกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ผมเหลืออายุราชการ 51 วัน ขอทำหน้าที่แม่ทัพให้ดีที่สุด หลังจากนั้นยังไม่ได้คิด มั่นใจน้องๆ มั่นใจแม่ทัพคนใหม่