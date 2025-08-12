ศิริกัญญา ขู่รบ. เตรียมเสียงให้พอถกงบฯวาระ 2-3 หวั่นองค์ประชุมล่ม-งบประมาณเสร็จไม่ทัน

“ศิริกัญญา” ขู่รบ. เตรียมเสียงให้พอถกงบฯวาระ2-3 หวั่นองค์ประชุมล่ม-งบประมาณเสร็จไม่ทัน
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมของพรรค ปชน.ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2 และ 3 ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 สิงหาคมนี้ ว่า ถามว่าได้มีการเตรียมความพร้อมของกระทรวงใดเป็นพิเศษหรือไม่
คงต้องบอกว่าเราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แต่เราต้องการทำให้เห็นว่ายังมีงบประมาณที่เป็นไขมันที่แทรกอยู่ในทุกกระทรวงที่ต้องการการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ 2569 ที่เรากำลังจะเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหนัก และต้องการงบประมาณในการที่จะไปฟื้นฟูหรือพยุงเศรษฐกิจ แต่วันนี้กลับไม่มีการเตรียมงบประมาณอะไรไว้อย่างเพียงพอ
เมื่อถามว่า มองว่าเสียงของรัฐบาลที่ปริ่มน้ำจะเป็นอุปสรรคทำให้การโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯในครั้งนี้ไม่ผ่านหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอยู่ เพราะตอนแรกเราคิดว่ารัฐบาลน่าจะสามารถรวบรวมเสียงได้หนักแน่นกว่านี้ แต่หลายครั้งในการประชุมสภาฯ ที่ผ่านมา กลายเป็นว่าเสียงของรัฐบาลง่อนแง่นมากทำให้สภาล่มไปในหลายครั้ง แต่ในการประชุมงบประมาณองค์ประชุมต้องพร้อมตลอดเวลา อีกทั้งยังจำเป็นต้องมีการโหวตเป็นรายมาตราด้วย
“ลุ้นมากว่ารัฐบาลจะสามารถรวบรวมเสียงข้างมากไว้ได้หรือไม่ หากฝ่ายค้านโหวตในบางมาตรา เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ซึ่งก็สุดแต่จะคาดเดา เพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเข้าใจว่าในการโหวตงบประมาณไม่เหมือนกับการโหวตกฎหมายอื่นทั่วไป หากโหวตกฎหมายอื่นทั่วไปองค์ประชุมล่มก็ยังไม่เป็นอะไร แต่ในการโหวตงบประมาณแล้วองค์ประชุมล่มขึ้นมาก็อาจจะเกิดปัญหาว่างบประมาณเสร็จไม่ทันได้ ต้องขอความร่วมมือกับทางรัฐบาลว่าให้รวบรวมเสียงมาให้ได้ครบถ้วน
อย่าหวังน้ำบ่อหน้าจากเสียงของฝ่ายค้าน เพราะนี่เป็นกฎหมายของคณะรัฐมนตรี เราไม่สามารถที่จะโหวตรับให้ได้จริงๆ เพราะเราได้มีการชี้แจงไปหมดแล้วว่าทำไมวาระ 1 เราถึงไม่สามารถโหวตรับได้ และเมื่อมาวาระ 2 ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่เราต้องการ ดังนั้น จะให้เราโหวตรับก็คงจะลำบากใจ ฉะนั้น ขอให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมมาให้พร้อม และคิดว่าเขาน่าจะรวบรวมเสียงได้ในรอบ แม้ว่าหลายครั้งจะล่มก็ตาม ” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว