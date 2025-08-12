ทหารแนวหน้า ส่งจดหมายถึงแม่ ปกป้องบ้านเกิดด้วยหัวใจ สู้ไม่ใช่เพราะเกลียด เพราะรักแม่ รักประเทศ

วันแม่สุดซึ้ง! เปิดจดหมาย ‘นักรบแนวหน้า’ ฝากถึงแม่ ‘ผมจะปกป้องบ้านเกิดด้วยหัวใจทั้งหมด’
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยที่สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังคงตึงเครียด ทหารแนวหน้าไม่มีโอกาสได้กลับบ้าน แต่ได้ส่งจดหมายไปถึงแม่ที่บ้าน
โดยกองทัพบกได้เผยแพร่ภาพจดหมายจากทหารแนวหน้า ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย โดยในจดหมายระบุข้อความว่า “จดหมายจากนักรบถึงแม่”
“สวัสดีครับแม่ ใกล้ถึงวันแม่แล้วในตอนนี้ ลูกชายของแม่อยู่แนวหน้ากำลังทำหน้าที่ที่ชายชาติทหารควรทำ โฟนยังจำได้ถึงคำที่แม่บอกลูกต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง
วันนี้ผมกำลังทำตามคำนั้น โดยปกป้องบ้านเกิดด้วยหัวใจทั้งหมด ทุกหยาดเหงื่อและรอยขีดข่วนบนร่างกายคือสิ่งที่ผมยอมแลกเพื่อให้แม่ได้ใช้ชีวิตที่สงบ ไม่ต้องหนีภัยใดๆ ผมสู้ไม่ใช่เพราะเกลียดใคร แต่เพราะรักแม่และรักบ้านเราประเทศไทย รักและคิดถึงเสมอ ส.ท.อินทัช ตุ้มคำ ไม่ต้องห่วงนะแม่ ลูกชายแม่เป็นนักสู้”