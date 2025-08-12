อิ๊งค์ ปัดตอบปมลาออก ก่อนศาลฟันคดีคลิปเสียงคุย ฮุน เซน บอกคิดถึงนะคะ
เมื่อเวลา 07.55 น. วันที่ 12 สิงหาคม ที่ท้องสนามหลวง ภายหลังร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ถึงกระแสข่าวการลาออก ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีคลิปเสียงการสนทนากับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถาม เพียงแต่หันมายิ้มให้สื่อมวลชน และบอกว่า “คิดถึงนะคะ”
ADVERTISMENT
อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนพยายามถามต่อว่า อยากชี้แจงต่อกรณีกระแสข่าวนี้หรือไม่ โดยน.ส.แพทองธาร ได้เดินฝ่าวงล้อมสื่อและไม่ได้ตอบคำถามใดๆ ก่อนเดินทางออกจากสนามหลวงทันที