ภูมิธรรม เลี่ยงตอบอภิปรายงบ’69 ‘จุลพันธ์’ ยันรบ.มีงบพอ จ่ายเยียวยาเหตุปะทะไทย-กัมพูชา

‘ภูมิธรรม’ เลี่ยงตอบปมอภิปรายงบฯ69 ‘จุลพันธ์’ ยัน รบ.มีงบเพียงพอ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้ไม่จำเป็นต้องดึงงบฯกระตุ้นเศษฐกิจมาช่วย
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ท้องสนามหลวง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค.
ด้านนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ ซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกับนายภูมิธรรม โดยกระบวนการต้องทำให้ครบถ้วน ต้องผ่านกระบวนการทางงบประมาณและแหล่งเงิน รวมไปถึงกองทุนเงินเยียวยา และกรมบัญชีกลางที่จะต้องยกเว้นระเบียบบางข้อ ซึ่งต้องทำให้ครบถ้วนก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เร็วทันใจ แต่จะพยายามทำให้ทันสัปดาห์ต่อไป
เมื่อถามว่า เบื้องต้นจะเป็นการเยียวยาในส่วนของข้าราชการหรือประชาชน นายจุลพันธ์กล่าวว่า ตอนนี้เราพูดถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
เมื่อถามว่า วงเงินที่เหลือจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจจะสามารถเปลี่ยนแปลงนำมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบได้หรือไม่ นายจุลพันธ์กล่าวว่า ถามว่าทำได้หรือไม่ ทำได้ ส่วนจำเป็นหรือไม่อาจจะยัง เพราะเรามีกลไกงบประมาณและแหล่งเงินที่เพียงพอ อาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินจากแหล่งนั้น ทั้งนี้ เงินที่จะมาช่วยเหลือประชาชนอย่างไรก็เพียงพออยู่แล้ว แต่จะใช้จากแหล่งใดเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการ
เมื่อถามว่า ขณะเดียวกันเงินค่าเบี้ยเลี้ยงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ที่จะเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันที่ 19 ส.ค.นี้ จะให้ทั้งประเทศหรือเฉพาะพื้นที่ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา นายจุลพันธ์กล่าวว่า ขอรอให้ออกก่อนดีกว่า ซึ่งอยู่ที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยกำลังดูอยู่ ตนไม่กล้าตอบ