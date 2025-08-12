การเมือง

สรวงศ์ โต้​ ข่าว แพทองธาร เตรียมลาออก​ หลัง​ผ่านงบ’ 69 ลั่น​ กำลังใจยังดี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ท้องสนามหลวง นายสรวงศ์​ เทียนทอง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย​ (พท.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าว น.ส.แพทองธาร​ ชินวัตร​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​วัฒนธรรม​ เตรียมลาออกหากร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทน​ราษฎร​ จะส่งผลกระทบกับพรรค พท.หรือไม่ ว่า​ ไม่มี วันนี้นายกรัฐมนตรียังมาร่วมทำบุญตักบาตร และยืนยันว่าทางพรรคไม่ได้กังวลรวมถึงไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้

“ยืนยันว่า​ เรื่องดังกล่าวไม่ได้ทำให้พรรคเพื่อไทยเสียกำลังใจ​และกำลังใจยังดีอยู่” นายสรวงศ์ กล่าว พร้อมยกนิ้วโป้ง ​​2 ข้าง