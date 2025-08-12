สรวงศ์ โต้ ข่าว แพทองธาร เตรียมลาออก หลังผ่านงบ’ 69 ลั่น กำลังใจยังดี
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ท้องสนามหลวง นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมลาออกหากร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะส่งผลกระทบกับพรรค พท.หรือไม่ ว่า ไม่มี วันนี้นายกรัฐมนตรียังมาร่วมทำบุญตักบาตร และยืนยันว่าทางพรรคไม่ได้กังวลรวมถึงไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้
“ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้ทำให้พรรคเพื่อไทยเสียกำลังใจและกำลังใจยังดีอยู่” นายสรวงศ์ กล่าว พร้อมยกนิ้วโป้ง 2 ข้าง