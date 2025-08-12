ด่วน! ทหารพรานเหยียบระเบิด ระหว่างลาดตระเวนปราสาทตาเมือนธม บาดเจ็บสูญเสียขา 1 นาย
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ทีมโฆษกกองทัพบก รายงานว่า เวลาประมาณ 09.10 น. กองทัพบกได้รับรายงานว่า หน่วยทหารพราน ร้อย.ทพ.2610 ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น
ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสูญเสียขา 1 นาย ขณะนี้ได้ลำเลียงส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้ว รายละเอียดอื่นๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป
รายงานข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 ระบุเพิ่มเติมว่า ทหารพราน 2610 ได้เหยียบกับระเบิดขณะทำการลาดตระเวนบริเวณฐานจุ๊บตาโมก ฝั่งตะวันตกของปราสาทตาเมือนธม ซึ่งอยู่ในแนวรั้วลวดหนามของฝั่งประเทศไทย บริเวณพิกัด R51
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ทราบชื่อ ส.อ.ธีรพล เพียขันที กรุ๊ปเลือด AB ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาด ขณะนี้กำลังนำส่ง รพ.
ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากเหตุปะทะกัน ทางทหารกัมพูชาได้ล่าถอยและได้ฝังทุ่นระเบิดไว้ก่อนออกนอกพื้นที่เขตประเทศไทย