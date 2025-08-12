สมชัย ชวนจับตาพรุ่งนี้ ศาลรธน.นัดวันวินิจฉัยคดี คลิปเสียงนายกฯหรือไม่ หวั่นช้า เปิดช่องชิงลาออกก่อน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เนื้อหาระบุว่า เหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่นัดวันวินิจฉัยคดีคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เวลาส่งเอกสารชี้แจง 15 วันและขยายเวลาให้ส่งคำชี้แจง 2 ครั้ง ครั้งแรก 15 วัน ครั้งที่สอง 5 วัน วันสุดท้ายที่ต้องส่งคำชี้แจง คือ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568 ซึ่งนายกฯ ได้ส่งในวันดังกล่าว
นายสมชัย ระบุต่อว่า โดยปกติศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมในวันพุธ ดังนั้น พุธที่ 6 สิงหาคม ควรจะมีความคืบหน้าหรือมีการนัดหมายว่าจะวินิจฉัยคดีดังกล่าวในวันใด แต่จนถึงวันนี้ 12 สิงหาคม ยังไม่ปรากฏข่าวใด ๆ
เหตุผล มีทั้งสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง และการคาดเดา ดังนี้
อดีตกกต.ระบุต่ออีกว่า 1. วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2568 ศาลไม่สามารถนัดประชุมได้ เนื่องจากวันที่ 4-9 สิงหาคม 2568 ตุลาการศาลรัฐธรรม จำนวน 5 คน มีภารกิจ นำคณะผู้อบรมหลักสูตร “ข้าราชการศาลฯ ระดับอำนวยการ รุ่นที่ 1” ได้ศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย 2. คาดเดาว่า การนัดหมายวินิจฉัยน่าจะมีขึ้นในการประชุมวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 และวันที่นัดหมายอาจเป็น 20 สิงหาคม หรือวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ไม่ควรล่าช้ากว่านั้น เพราะคดีนี้เป็นคดีสำคัญและไม่ควรปล่อยให้ประเทศอยู่ในภาวะมีแต่นายกรัฐมนตรีรักษาการนานเกินไป
นายสมชัย ระบุทิ้งท้ายว่า 3. การดึงเวลาให้ล่าช้าออกไป อาจเป็น การเปิดโอกาสให้ น.ส.แพทองธาร ตัดสินใจลาออกเอง ซึ่งจะทำให้ตัวเองยังมีอนาคตทางการเมือง และ ศาลอาจจะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่ไม่ต้องวินิจฉัย เนื่องจากผู้ถูกร้องเรื่องคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี เมื่อไม่มีสถานะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็สามารถจำหน่ายคดีทิ้ง ไม่ต้องวินิจฉัยให้เป็นประเด็นอะไรอีก “รอดูพรุ่งนี้ จะมีวันนัดหรือไม่”