การเมือง

สมชัย ชวนจับตาพรุ่งนี้ ศาลรธน.นัดวันวินิจฉัยคดี คลิปเสียงนายกฯหรือไม่ หวั่นช้า เปิดช่องชิงลาออกก่อน

สมชัย ชวนจับตาพรุ่งนี้ ศาลรธน.นัดวันวินิจฉัยคดี คลิปเสียงนายกฯหรือไม่ หวั่นช้า เปิดช่องชิงลาออกก่อน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เนื้อหาระบุว่า เหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่นัดวันวินิจฉัยคดีคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เวลาส่งเอกสารชี้แจง 15 วันและขยายเวลาให้ส่งคำชี้แจง 2 ครั้ง ครั้งแรก 15 วัน ครั้งที่สอง 5 วัน วันสุดท้ายที่ต้องส่งคำชี้แจง คือ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568 ซึ่งนายกฯ ได้ส่งในวันดังกล่าว

นายสมชัย ระบุต่อว่า โดยปกติศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมในวันพุธ ดังนั้น พุธที่ 6 สิงหาคม ควรจะมีความคืบหน้าหรือมีการนัดหมายว่าจะวินิจฉัยคดีดังกล่าวในวันใด แต่จนถึงวันนี้ 12 สิงหาคม ยังไม่ปรากฏข่าวใด ๆ
เหตุผล มีทั้งสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง และการคาดเดา ดังนี้

อดีตกกต.ระบุต่ออีกว่า 1. วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2568 ศาลไม่สามารถนัดประชุมได้ เนื่องจากวันที่ 4-9 สิงหาคม 2568 ตุลาการศาลรัฐธรรม จำนวน 5 คน มีภารกิจ นำคณะผู้อบรมหลักสูตร “ข้าราชการศาลฯ ระดับอำนวยการ รุ่นที่ 1” ได้ศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย 2. คาดเดาว่า การนัดหมายวินิจฉัยน่าจะมีขึ้นในการประชุมวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 และวันที่นัดหมายอาจเป็น 20 สิงหาคม หรือวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ไม่ควรล่าช้ากว่านั้น เพราะคดีนี้เป็นคดีสำคัญและไม่ควรปล่อยให้ประเทศอยู่ในภาวะมีแต่นายกรัฐมนตรีรักษาการนานเกินไป

ADVERTISMENT

นายสมชัย ระบุทิ้งท้ายว่า 3. การดึงเวลาให้ล่าช้าออกไป อาจเป็น การเปิดโอกาสให้ น.ส.แพทองธาร ตัดสินใจลาออกเอง ซึ่งจะทำให้ตัวเองยังมีอนาคตทางการเมือง และ ศาลอาจจะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่ไม่ต้องวินิจฉัย เนื่องจากผู้ถูกร้องเรื่องคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี เมื่อไม่มีสถานะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็สามารถจำหน่ายคดีทิ้ง ไม่ต้องวินิจฉัยให้เป็นประเด็นอะไรอีก “รอดูพรุ่งนี้ จะมีวันนัดหรือไม่”