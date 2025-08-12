ทักษิณ มอบเงิน 2.6 ล้านบาท จัดทำบ้านน็อคดาวน์ ให้ชาวบ้านประสบภัยสู้รบกัมพูชา

ทักษิณ มอบเงิน 2.6 ล้าน สมทบโครงการบ้านเพื่อคนไทย จัดทำบ้านน็อคดาวน์ให้ประชาชนที่บ้านพังจากเหตุสู้รบกัมพูชา
วันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากโครงการบ้านเพื่อคนไทย ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำบ้านแบบน็อคดาวน์สำเร็จรูป มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จนบ้านเรือนพังเสียหาย ซึ่งนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกฯ มอบให้พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย ดำเนินการส่งมอบให้ประชาชนในวันที่ 12 สค.นี้ โดยเมื่อวันที่ 11 สค.ที่ผ่านมา ได้จัดส่งบ้านแบบน็อคดาวน์ เดินทางไปยังพื้นที่อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้พ.ต.อ.ทวี จัดผู้ต้องขังชั้นดีจากเรือนจำกลางอุบลราชธานี มาดำเนินการรื้อถอนบ้านที่พังเสียหาย และซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง
ข่าวแจ้งว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน 2,600,000 บาท สมทบโครงการบ้านน็อคดาวน์สำเร็จรูป บ้านเพื่อคนไทยด้วย โดยขอร่วมแสดงความห่วงใย และส่งมอบกำลังใจให้กับประชาชนคนไทย ที่บ้านพักได้รับความเสียหายจากการถูกยิงด้วยอาวุธ