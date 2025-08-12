เพจทอ. ชี้ 5 วัน F-16 โชว์แสนยานุภาพสู้ศึกชายแดนไทย-กัมพูชา ยึดหลักสากล-กฎบัตรสหประชาชาติ

เพจทอ. ชี้ 5 วัน F-16 โชว์แสนยานุภาพสู้ศึกชายแดนไทย-กัมพูชา โจมตีเล็งเป้าหมายทหาร ข่มขวัญข้าศึก ยึดหลักสากล-กฎบัตรสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เพจกองทัพอากาศไทย โพสต์ข้อความระบุว่า F-16 to you!! / รักสงบF-16 จบให้!
แม้จะประจำการในกองทัพอากาศไทยมากว่า 37 ปี เครื่องบินรบแบบ F-16 A/B หรือ บข.19 นามเรียกขานตามแบบของกองทัพอากาศ ยังคงเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองน่านฟ้าในปัจจุบัน ในฝูงบินรบหลัก คือ ฝูงบิน 103 และฝูงบิน 403
ตลอดเวลาที่ผ่านเครื่องบินรบแบบ F-16 A/B ได้ปฏิบัติภารกิจการป้องปราม สกัดกั้นและภารกิจพิเศษมาโดยตลอด และในความขัดแย้งด้านพรมแดนกับประเทศกัมพูชา ที่เกิดขึ้นกินเวลา 5 วัน การรบในครั้งนี้ได้เป็นเวทีให้ F-16 A/B ได้แสดงแสนยานุภาพ ทั้งการครองอากาศ และการโจมตีสนับสนุนการรบภาคพื้นดิน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างจุดเปลี่ยนทางการรบด้วยการทำลายเป้าหมายทางการทหาร ได้อย่างหนักหน่วง และแม่นยำ สามารถทำลายขวัญและกำลังใจของข้าศึกได้อย่างเต็มรูปแบบ
ด้วยวิสัยทัศน์ในการจัดหาระบบอาวุธที่มีความทันสมัย และทำการปรับปรุงตามระยะห้วงเวลา พร้อมกับการฝึกฝนให้กำลังพลและนักบินมีความพร้อมในการปฏิบัติงานการรบทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง คือปัจจัยหลักของการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการยุทธบดินทร์ ที่สามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศ ได้อย่างรุนแรงและเฉียบขาด ทำให้ชื่อของ F-16 ที่คนไทยได้รู้จัก และร่วมเป็นประจักษ์พยานในสมรรถนะและความสำเร็จของเครื่องบินรบแบบนี้ ที่พิสูจน์ให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถในการรบได้อย่างเต็มรูปแบบ และ พร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆด้วยความเท่าทันในเทคโนโลยีการรบทางทางอากาศยุคใหม่ ในฐานะ The Unbeatable Air Force
กองทัพอากาศขอยืนยันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ยึดถือการตอบโต้ตามหลักสากลที่ได้สัดส่วน คำนึงถึงมนุษยธรรม ตามกฎบัตรสหประชาชาติมาตราที่ 51 ในการป้องกันตนเอง