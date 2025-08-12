ฉายหนังกลางแปลง นากรักมาก ม๊ากมาก ให้ทหารดูคลายเครียด หม่ำ จ๊กมก ส่งคลิปให้กำลังใจด้วย
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืนวานนี้ 11 ส.ค. บริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด นำโดย นายพรชัย ว่องศรีอุดมพร กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขจากแนวหลังสู่แนวหน้านำภาพยนตร์ให้ทหารได้ชมฟรี โดยประสานกับกรมกิจการพลเรือนทหาร นำภาพยนตร์ “นากรักมาก ม๊ากมาก” ไปฉาย ที่มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ เพื่อให้ทหารได้พักผ่อน และคลายเครียด จากการฝึกซ้อมของทหารแนวหน้า หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง
โดยมี พล.ต.ชยพณัฐ วิริรัตน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองทัพไทย นาวาเอกภูริวัฒ มนสิชาวรกุล ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร และ พล.ต.ไชยนคร กิจคณะ ผู้บัญชาการ มทบ.25 มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน
พร้อมกับคลิปวิดีโอส่งตรงจาก “หม่ำ จ๊กมก” โปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้ได้ส่งคลิปมาให้กำลังใจด้วย ซึ่งบรรยากาศการรับชมภาพยนตร์มีเสียงหัวเราะจากทหารตลอดทั้งเรื่อง ทั้งนี้การจัดฉายหนังกลางแปลงในครั้งนี้ ยังได้การสนับสนุนจาก เอนก มงคล และ กลุ่มเพื่อน SVOA ที่นำมาจัดตั้งอุปกรณ์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับภาพยนตร์ “นากรักมาก ม๊ากมาก” เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติก คอมเมดี้ กับการรวมตัวในรอบ 15 ปี บนจอภาพยนตร์ของสามตลกตัวพ่อแถวหน้าของเมืองไทย หม่ำ จ๊กมก, เท่ง เถิดเทิง และ โหน่ง ชะชะช่า พร้อมคู่พระเอกนางเอก “นางนาก- พี่มาก” เวอร์ชั่นสุดน่ารัก ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร, คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์ ภาพยนตร์ร่วมทุนสร้าง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด หลังจากเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไปเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 68
โดยก่อนหน้านี้ยังได้จัดรอบฉายการกุศล “นากรักมาก ม๊ากมาก” นำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จากการฉายภาพยนตร์ 2 รอบทั่วประเทศ นำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไทย-กัมพูชาด้วย
นายพรชัย ว่องศรีอุดมพร กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ต้องขอบคุณทหารทุกคนเป็นอย่างมาก ที่เสียสละเพื่อพวกเรา และในวันแม่ครั้งนี้ก็อยากจะส่งมอบความสุขให้กับพี่ๆ ทหารทุกคนที่ไม่ได้กลับไปเจอพ่อแม่ และครอบครัวของตัวเองให้ได้มีช่วงเวลาที่ดีและผ่อนคลาย อย่างน้อยก็ขอให้การชมภาพยนตร์ในครั้งนี้ ช่วยเติมพลังความสุขให้ทุกคน