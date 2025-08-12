เศรษฐา แนะรมว.ต่างประเทศ ต้องเดินสายแจงเวทีโลก โดยเฉพาะเรื่องกับระเบิด ที่กัมพูชาวาง
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 จากกรณีที่กองทัพบกได้รับรายงาน หน่วยทหารพราน ร้อย.ทพ.2610 เหยียบกับระเบิด ขณะลาดตระเวนพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์ ทำให้กำลังพลสูญเสียขา 1 นาย นำส่งโรงพยาบาลแล้วนั้น ล่าสุด นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านทางแอพพลิเคชั่น X โดยระบุว่า “บทบาทประเทศไทยในเวทีโลกเรื่องความขัดแย้งกับกัมพูชาต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านการเดินสายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกับระเบิดที่วางโดยกัมพูชา ท่านต้องเดินสายครับ!”