อนุทิน รับ โหวตงบ 69 ต้องรอบคอบ เหตุ ภท. เคยเห็นชอบวาระ 1 ชี้ ต้องยึดผลประโยชน์ปชช.

อนุทิน รับโหวต งบ 69 ต้องรอบคอบ เหตุ ภท. เคยเห็นชอบวาระ 1
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผย ก่อนการประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ว่า วันนี้จะมีการหารือถึงเรื่องการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 7 จ.เชียงราย ในที่ประชุม รวมถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทยในการลงมติต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 ว่าเป็นอย่างไร โดยต้องดูให้รอบครอบ เพราะพรรคภูมิใจไทยเอง ก็มีส่วนร่วมในการนำเสนองบประมาณครั้งนี้ เพราะในการโหวตครั้งที่ 1 พรรคภูมิใจไทยก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาล และการลงมติเห็นชอบครั้งนี้เราต้องยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่ค้านทุกเรื่อง โดยในการเป็นฝ่ายค้านก็ต้องดูท่าทีของพรรคฝ่ายค้าน
ถามว่า จะมีแนวโน้มในการโหวตเห็นด้วยกับงบ 69 หรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องฟังเสียงของส.ส. เพราะ ส.ส.ส่วนใหญ่ก็มีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณ ร่วมเป็นกรรมาธิการ (กมธ.) อย่างที่ตนบอกไปว่าขณะที่มีการพิจารณาวาระที่ 1 ขณะนั้นเราก็เป็นพรรครัฐบาลจึงต้องฟังความคิดเห็นของ ส.ส. เพราะพรรคภูมิใจไทย ต้องใช้ความเห็นและมติของส.ส. หากมีความเห็นต่างต้องใช้มติของพรรคเป็นตัวกำหนด