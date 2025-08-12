การเมือง

อนุทิน อุบ ‘นิพนธ์​’ ย้ายซบ​ภท. มองปม ‘อิ๊งค์’ ลาออกแค่กระแสข่าว​ ขอให้ทำตามกม.ดีที่สุด

‘อนุทิน’ คาดเลือกตั้ง​ปี’69 ​ชี้​สถานการณ์ยังไม่มีอะไรชัด​ จะยุบสภาก็ไม่ได้​ เหตุนายกฯหยุดปฏิบัติหน้าที่​อยู่​ มองแค่กระแสข่าว​ ‘อิ๊งค์’ ลาออก ขอให้ทำตามกฎหมายให้ดีที่สุด อุบ​ ‘นิพนธ์​’ ย้ายซบ​ ‘ภูมิใจ​ไทย’ บอกการเมืองควรจะให้เป็นไปตามที่เป็นอยู่​

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย​ ไปกินข้าวกับ​นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต รมช.มหาดไทยและอดีต​ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อย่างชื่นมื่น จะย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทย​ใช่หรือไม่​ว่า​ เป็นการไปอวยพร​ ขอให้ไปถามนายพิพัฒน์​ ส่วนมีความเป็นไปได้หรื​อไม่​ ตอนนี้นายนิพนธ์​ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่​ ที่สำคัญช่วงนี้​การเมืองควรจะให้เป็นไปตามที่เป็นอยู่​ อย่าเพิ่งนั่งคิด​ เพราะการเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆ นี้​

เมื่อถามว่า​ ตอนนี้นายนิพนธ์รับบทตอบโต้แทนพรรคภูมิใจไทย​เรื่องเขากระโดง​ นายอนุทิน​กล่าวว่า​ ที่พูดเพราะเคยเป็น​รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย​ กำกับดูแลกรมที่ดิน​ และเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองมากๆ​

ส่วนเหตุใดจึงวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งไม่ได้ใกล้ในเวลานี้​ ทั้งที่เดือนนี้และเดือนหน้าจะมีคดีสำคัญหลายคดี​ นายอนุทิน​กล่าวว่า​ วันนี้ถามว่าจะใกล้เลือกตั้งได้อย่างไร​ ไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่าง​ โดยเฉพาะวันนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่​ มีการทักท้วงว่าการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกฯเท่านั้น​ จึงยังไม่ได้ใกล้จุดนั้นเลย​ ขณะที่สภาก็เกิน 2 ปีมาแค่ 3 เดือน​ ทุกคน​จึง​คิดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปีหน้า​ บรรดาพรรคการเมือง​ก็คงไม่ได้คิดว่าจะต้องเลือกตั้งกลางปี 2570​ ถามคอการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองก็ตอบว่าปี 2569​ พรรคภูมิใจไทย​ก็ไม่ได้คิดต่างกัน

เมื่อถามว่า มองกระแสข่าวที่นายกรัฐมนตรีจะลาออก​ ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน อย่างไร​ นายอนุทิน​กล่าวว่า​ เป็นกระแสข่าว​ ไม่มีทางรู้ การตัดสินใจอะไรต่างๆ​ ก็เป็นเรื่องของแต่ละคน​ ทุกคนก็คิดวิเคราะห์กันไป​ แต่พรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน​ คนที่เคยปรามาส​ว่าพรรคภูมิใจไทย​เป็นฝ่ายค้านไม่เป็น​ ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ที่มีคุณภาพ​ แต่วันนี้​ก็ทำหน้าที่ได้ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี​

เมื่อถามว่า จุดยืนของพรรคภูมิใจไทยมองว่านายกฯควรลาออกหรือไม่​ นายอนุทินกล่าวว่า​ ตอนนี้เป็นขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญ​ที่ให้นายกฯหยุดปฏิบัติหน้าที่​ นายกฯก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯทำตามกฎหมายทุกอย่าง​ ดังนั้น​ ถ้าทุกฝ่ายทำตามกฎหมาย​ จะไปบอกให้ใครทำอะไร ก็ไม่ถูก ก็ขอให้ทำตามกฎหมายให้ดีที่สุด และวันนี้เราก็ให้กำลังใจทุกคนที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอยู่แล้ว​