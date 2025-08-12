‘อนุทิน’ คาดเลือกตั้งปี’69 ชี้สถานการณ์ยังไม่มีอะไรชัด จะยุบสภาก็ไม่ได้ เหตุนายกฯหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ มองแค่กระแสข่าว ‘อิ๊งค์’ ลาออก ขอให้ทำตามกฎหมายให้ดีที่สุด อุบ ‘นิพนธ์’ ย้ายซบ ‘ภูมิใจไทย’ บอกการเมืองควรจะให้เป็นไปตามที่เป็นอยู่
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ไปกินข้าวกับนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต รมช.มหาดไทยและอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อย่างชื่นมื่น จะย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ว่า เป็นการไปอวยพร ขอให้ไปถามนายพิพัฒน์ ส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่ ตอนนี้นายนิพนธ์ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ ที่สำคัญช่วงนี้การเมืองควรจะให้เป็นไปตามที่เป็นอยู่ อย่าเพิ่งนั่งคิด เพราะการเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆ นี้
เมื่อถามว่า ตอนนี้นายนิพนธ์รับบทตอบโต้แทนพรรคภูมิใจไทยเรื่องเขากระโดง นายอนุทินกล่าวว่า ที่พูดเพราะเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลกรมที่ดิน และเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองมากๆ
ส่วนเหตุใดจึงวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งไม่ได้ใกล้ในเวลานี้ ทั้งที่เดือนนี้และเดือนหน้าจะมีคดีสำคัญหลายคดี นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้ถามว่าจะใกล้เลือกตั้งได้อย่างไร ไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่าง โดยเฉพาะวันนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ มีการทักท้วงว่าการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกฯเท่านั้น จึงยังไม่ได้ใกล้จุดนั้นเลย ขณะที่สภาก็เกิน 2 ปีมาแค่ 3 เดือน ทุกคนจึงคิดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปีหน้า บรรดาพรรคการเมืองก็คงไม่ได้คิดว่าจะต้องเลือกตั้งกลางปี 2570 ถามคอการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองก็ตอบว่าปี 2569 พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้คิดต่างกัน
เมื่อถามว่า มองกระแสข่าวที่นายกรัฐมนตรีจะลาออก ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน อย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า เป็นกระแสข่าว ไม่มีทางรู้ การตัดสินใจอะไรต่างๆ ก็เป็นเรื่องของแต่ละคน ทุกคนก็คิดวิเคราะห์กันไป แต่พรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน คนที่เคยปรามาสว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านไม่เป็น ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพ แต่วันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี
เมื่อถามว่า จุดยืนของพรรคภูมิใจไทยมองว่านายกฯควรลาออกหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตอนนี้เป็นขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายกฯหยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯทำตามกฎหมายทุกอย่าง ดังนั้น ถ้าทุกฝ่ายทำตามกฎหมาย จะไปบอกให้ใครทำอะไร ก็ไม่ถูก ก็ขอให้ทำตามกฎหมายให้ดีที่สุด และวันนี้เราก็ให้กำลังใจทุกคนที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอยู่แล้ว