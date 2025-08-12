อนุทิน ซัด ธีรรัตน์ พูดมั่ว ปมโยนอดีตมท.ตั้งผู้ว่าฯอุบล ชี้เป็นหน้าที่ปลัดก่อนชงครม.เคาะ

อนุทิน ซัด ธีรรัตน์ พูดมั่ว ปมโยนอดีตมท.ตั้งผู้ว่าฯอุบล ชี้ปลัดเสนอก่อนชงครม.เคาะ ยันส.ส.ภท.ดูแลปชช.ชายแดนใกล้ชิด จี้ รบ. เร่งหาทางออก
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีการเบิกจ่ายงบประมาณในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาล่าช้าจนถูกย้ายออกจากพื้นที่ ว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ก็ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวง ซึ่งหากมีงบประมาณ 100 ล้าน แต่สามารถเบิกเพียงได้ 55,000 บาท หากเป็นตนก็ทำเช่นเดียวกับนายภูมิธรรม หากมีการพิสูจน์ออกมาว่าเป็นแบบนั้น
ส่วนกรณีที่ น.ส. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย (มท.2) โยนว่าคนแต่งตั้งผู้ว่าฯอุบลราชธานี คือ มท.1 คนเก่านั้น นายอนุทินกล่าวว่า คนแต่งตั้งคือปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตนมองว่าตรงนี้พูดมั่วไปหน่อย และคนที่พูดเป็นถึง มท.2 แล้ว คงทราบเรื่องนี้ดี และตอนที่ตนดำรงตำแหน่งท่านก็เป็นถึง มท.4 ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการระดับซี 10 คือระดับอธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหน้าที่ปลัดกระทรวงที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ
ผู้สื่อข่าวถามว่า มองว่าเป็นเจตนาเพื่อต้องการหักหน้าทางการเมืองหรือไม่ นายอนุทินระบุว่า ไม่ควรที่จะต้องมาพูดกันแบบนี้ พร้อมถามกลับว่า ถ้าคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการในชุดนี้ หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีในยุค มท.ภูมิธรรม หรือ มท.อ้วน ก็เป็นเด็กท่านหมดใช่หรือไม่ หรือจะมีคนไหนที่เป็นเด็กของ มท.2 ด้วยหรือไม่ โดยยืนยันว่าทุกอย่างผ่านมาด้วยความเห็นชอบของ ครม.
ส่วนขณะนี้สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ส่อแววว่าจะกลับมาปะทะกันอีกรอบ มีการกำชับ ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.อยู่ในทุกจังหวัดที่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งยืนยันว่าอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและดูแลประชาชนอยู่ตลอดเวลา โดยตนไม่อยากจะคิดว่าเขาดูแลดีเกินไปหรือไม่ จึงไม่ได้มีการไปเบิกงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อถามอีกว่า ท้ายที่สุดสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นศึกระหว่าง 2 ตระกูลหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ตอนนี้ตนมองว่าเป็นเรื่องอธิปไตยของประเทศไทย เราจะไปบอกว่าเป็นความขัดแย้งของคนใดคนหนึ่ง เป็นเรื่องที่แล้วแต่ใครจะคิดไป แต่วันนี้ตนคิดว่าเป็นเรื่องปัญหาของสองประเทศ และเป็นเรื่องที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องเร่งหาวิธีเพื่อทำให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วที่สุด