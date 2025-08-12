อนุทิน ยกปม เขากระโดง ขอแต่ละฝ่ายใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย อย่าใช้อำนาจกลั่นแกล้ง

“อนุทิน” ยกปมเขากระโดง ขอแต่ละฝ่ายใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย อย่าใช้อำนาจกลั่นแกล้งทางการเมือง – อาฆาตมาดร้ายกัน หวั่นประเทศเดินหน้าไม่ได้
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 ส.ค. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการเพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินเขากระโดงของกรมที่ดิน ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลอีกด้านออกมา ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไม่มีแผนที่หน้าท้ายกฤษฎีกา ว่าสิ่งที่จะทำให้ถูกต้อง และเชื่อถือได้ทุกฝ่ายคือกฎหมาย คนที่ครอบครองเขากระโดงก็ไม่เคยพูดว่าจะไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย แต่ขอให้มีคำพิพากษาศาลให้ชัดเจน เป็นเอกฉันท์ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ซึ่งตนหมายถึงทั้งสองฝ่าย
เมื่อถามว่า แสดงว่ากรมที่ดินไม่สามารถเพิกถอนได้ทั้งหมดทันทีใช่หรือไม่ แต่ต้องรอให้มีการฟ้องร้องรายแปลงก่อน นายอนุทิน กล่าวว่า มีการตีความว่า หากศาลฎีกาตัดสินผูกพัน 35 ราย อีกฝ่ายบอกว่าจะเหมาทั้งหมดไม่ได้ เพราะต้องดำเนินการตามคณะกรรมการตาม มาตรา 61 ซึ่งตนขอแก้ข่าวว่าตนไม่ได้เป็นคนตั้งคณะกรรมการชุดนี้
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่นายภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เคยประกาศว่าจะเพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินเขากระโดงทันที ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีการเพิกถอน นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฏหมาย ถ้ากฎหมายบอกว่าพรุ่งนี้รื้อถอนได้เลยก็ต้องรื้อถอน ถ้ากฎหมายบอกว่ารื้อไม่ได้ก็ต้องทำตามนั้น ไม่มีใครขัดขวางอยู่แล้วมาถึงจุดนี้เป็นที่รับรู้ของสังคม สิ่งที่ดีที่สุดคือทำตามกฏหมาย ทุกคนมีสิทธิ์ต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเอง และหากศาลมีคำวินิจฉัยออกมาขอให้ทุกคนทำตาม
เมื่อถามว่า เรื่องเพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินเขากระโดงจะใช้เวลาอีกนานหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเคยบ่นสมัยเป็น มท.1 ว่าเรื่องนี้ลากยาวมาเป็นเวลา 20 ปี จะต้องมาตกที่สมัยตนเองด้วย ซึ่งตนพ้นตำแหน่งไปแล้วเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็ยังไม่จบ โดยเรื่องดังกล่าวมีแนวทางของมันที่ต้องทำตาม
เมื่อถามว่า การที่นายภูมิธรรมออกมาแอ๊คชั่น แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถเพิกถอนสิทธิ์ได้ เพราะยังกลัวเรื่องข้อกฎหมายใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จริงๆเราไม่ควรเอาเรื่องทางการเมืองมาทำลายกัน เรื่องของบุคคลแต่ละคนก็คนละเรื่องกัน ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ตนก็ไม่ทราบ ซึ่งตนไม่เคยเจอแบบนี้ บทบาทของทุกคนก็มีคือการรักษาประโยชน์ให้ประเทศชาติ ทำหน้าที่ของตนเองไม่เอาเรื่องส่วนตัวออกมา
“เรื่องแบบนี้พรรคภูมิใจไทยไม่เคยทำ ผมอยู่กระทรวงมหาดไทยมา 2 ปีก็ไม่เคยกลั่นแกล้งใคร และไม่เคยใช้อำนาจในการบริหารประเทศ ทำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารบ้านเมือง ผมไม่อยากให้การเมืองไทยเป็นแบบนี้ เพราะมันจะไม่จบไม่สิ้น จะมีมีแต่ความอาฆาตมาดร้ายต่อกัน และมานั่งแก้แค้นกันประเทศจะไปอย่างไร“ นายอนุทิน กล่าว