ทบ.แจงขั้นตอนประท้วงเขมร วางทุ่นระเบิด-ละเมิดหยุดยิง ‘ไม่ช้า’ ย้ำสำคัญที่ความน่าเชื่อถือ

โฆษกกองทัพบก ยัน ขั้นตอนไทยประท้วงเขมรเหตุใช้อาวุธซ้อนเร้นทุ่นระเบิดละเมิดข้อตกลงหยุดยิงไม่ล่าช้า ชี้ สิ่งสำคัญอยู่ที่ความน่าเชื่อถือ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงถึงเรื่องการใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองจากกรณีที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใช้อาวุธทางทหารแบบซ่อนเร้นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลว่า เมื่อฝ่ายไทยถูกกระทำก็ต้องมีแนวทางแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถลงรายละเอียดในเรื่องของวิธีการได้ แต่มีหลายอย่างด้วยกันไม่สามารถเปิดเผยได้
สำหรับการประท้วงการกระทำของฝ่ายกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลงและกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศ จะทำคู่ขนานกับกองทัพ โดยตลอดอยู่แล้ว
ทั้งนี้ หลังจากกองทัพได้ให้ข้อมูลกับสังคมไปแล้ว กระทรวงการต่างประเทศก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปเสนอต่อเวทีต่างประเทศในทุกๆองค์กร ตามช่องทางที่มีอยู่ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในเวทีต่างประเทศ
โฆษกกองทัพบก กล่าวอีกว่า การตอบโต้ด้วยการประท้วงของไทยไม่ได้ล่าช้ากว่าฝ่ายกัมพูชา และสิ่งสำคัญอยู่ที่ตัวเนื้อหา ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และเชื่อว่าในมุมมองต่างประเทศ น่าจะมองออก และ รู้รูปแบบการสื่อสารของฝั่งกัมพูชา
ทั้งนี้ข้อเสนอเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้มีการนำเข้าหารือในที่ประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา ( GBC ) ที่ประเทศมาเลเซีย ครั้งล่าสุด แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้รับข้อเสนอในเรื่องนี้ ดังนั้นเชื่อว่า ทุกกลไกทวิภาคี รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย -กัมพูชา ระดับภูมิภาค (RBC) ที่จะมีขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ จะเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกนำเสนอในการประชุม อย่างแน่นอน