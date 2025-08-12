ทภ.2 เผย EOD พบทุ่นระเบิด PMN-2 ในเขตไทย เพิ่มอีก 3 ทุ่น จุดเดียวกับ ส.อ.ธีรพล เหยียบ 

กองทัพภาคที่ 2 ส่ง EOD-พฐ. ตรวจพิสูจน์เหตุ ส.อ.ธีรพล เหยียบทุ่นระเบิด ขาขาด ชัด เป็นทุ่นระเบิด PMN-2 พบเพิ่มเติมอีก 3 ทุ่น ที่เขมรลอบเข้ามาวาง
เพจกองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า จากเหตุการณ์ที่ สิบเอก ธีรพล เพียขันที สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 2610 ทำการลาดตระเวนบริเวณฐานปฏิบัติการจุบตะโมก อยู่ทางตะวันตก ปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิด PMN-2 ได้รับบาดเจ็บสาหัส
กองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการส่งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด และพิสูจน์หลักฐาน เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุบริเวณฐานปฏิบัติการจุบตะโมก พื้นที่ปราสาทตาเมือนธม เข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำพิสูจน์ทราบ
ล่าสุด ผลการพิสูจน์ 100% เป็นทุ่นระเบิด PMN-2 เพิ่มเติม 3 ทุ่น ซึ่งอยู่ใน “สภาพใหม่” พร้อมใช้งาน ไม่ใช่ของเก่า และอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย