ฝ่ายค้าน พร้อมเป็นองค์ประชุม หากตัวเลขซีกรบ.ไม่น่าเกลียด เผย ปชน.มีมติคว่ำงบวาระ 2

‘ปกรณ์วุฒิ’ ลั่น ‘ฝ่ายค้าน’ พร้อมเป็นองค์ประชุม หากตัวเลขซีกรัฐบาลไม่น่าเกลียดเกินไป ขู่ รักษาองค์ประชุมของเสียงข้างมากให้ได้ จ่อหารือพรรคร่วมฯ ลงมติอีกครั้ง เช้า 13 ส.ค. เผยมติพรรค ไม่เห็นชอบงบ’69 วาระ 2
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2 และ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้ ว่า แต่ละพรรคเราไม่ได้มีการพูดคุยกันเชิงลึกในรายละเอียด เนื่องจากการอภิปรายในวาระ 2 และ 3 ไม่ได้มีโควตhาเรื่องของเวลา แต่ในส่วนของพรรค ปชน. ได้มีการลงชื่อและใส่ประเด็นคร่าวๆ แล้วว่าใครจะอภิปรายโครงการใดเป็นพิเศษ ซึ่งเราจะอภิปรายเจาะลึกไปเลยว่าโครงการใดที่เรามองว่าไม่เหมาะสมและคิดว่าควรที่จะตัดงบประมาณ โดยทั้ง 3 วันนี้ในส่วนของพรรค ปชน. เราคงใช้เวลากันอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า จะเจาะลึกโครงการใดหรือกระทรวงใดเป็นพิเศษใช่หรือไม่ นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า มีทุกกระทรวง ไม่ได้เจาะกระทรวงใดเป็นพิเศษ เพียงแค่หากกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการเห็นว่าโครงการไหนไม่ปกติหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ และไม่ควรใช้งบประมาณ เราก็จะอภิปรายทุกกระทรวง
เมื่อถามว่า จะต้องมีการคุมเข้มในเรื่องขององค์ประชุมหรือไม่ นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า จริงๆ เราก็อยากให้ราบรื่น และที่ผ่านมาฝ่ายค้านก็เป็นองค์ประชุมให้เกือบตลอด ยกเว้นบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเรื่องจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลแล้ว เพราะเมื่อเห็นตัวเลขแล้วก็รู้สึกว่าน่าเกลียดเกินไป จึงรู้สึกว่าอย่างไรเขาก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเอง ย้ำว่าอยากให้ราบรื่นหากดูน่าเกลียดจนเกินไป ฝ่ายค้านก็ยินดีที่จะเป็นองค์ประชุม
เมื่อถามว่า การลงมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยสรุปกัน แต่ที่พูดคุยกันในวิปฝ่ายค้านสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็คิดว่าจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในช่วงเช้าของวันที่ 13 สิงหาคม หลังจากที่แต่ละพรรคได้มีการไปหารือกันภายในพรรคแล้ว ซึ่งจริงๆ แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงมติเหมือนกัน อาจจะแล้วแต่แต่ละพรรคพิจารณา
ต่อข้อถามว่า แล้วในส่วนของพรรค ปชน.จะลงมติอย่างไร นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า เบื้องต้นที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุม ส.ส.ก่อนหน้านี้คือ ไม่เห็นชอบ
เมื่อถามว่า มองว่าเสียงของรัฐบาลที่ปริ่มน้ำจะเป็นอุปสรรคทำให้การโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ครั้งนี้ไม่ผ่านหรือไม่ นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า ความกังวลคงไม่ใช่หน้าที่ของเรา คงเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องไปกังวลกันเองมากกว่า และตนคิดว่างบประมาณเป็นวาระที่สำคัญ ถ้ารัฐบาลคิดว่างบประมาณที่ทำมานั้น มันถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ก็ว่ากันไปตามมติเสียงข้างมาก แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องรักษาองค์ประชุมของเสียงข้างมากให้ได้ เราเป็นฝ่ายค้านและเป็นเสียงข้างน้อย แต่เราก็ยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วย