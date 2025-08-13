รัฐบาลยันชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่มีปะทะ กองทัพตรึงที่มั่น 11 พื้นที่ วอนปชช.รีบแจ้งหากพบวัตถุต้องสงสัย

โฆษกรัฐบาล เผยสถานการณ์ชายแดนไม่มีปะทะ ชี้กองทัพตรึงที่มั่น 11 พื้นที่ ย้ำ ปชช.แจ้ง จนท.หากพบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนว่า ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ที่ 12 ส.ค. ถึงเวลา 07.00 น. วันที่ 13 ส.ค. เหตุการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จังหวัดไม่มีการปะทะ
กองทัพไทยยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นอย่างแข็งขันใน 11 พื้นที่ใน 7 จังหวัด และพร้อมตอบโต้หากถูกรุกล้ำอธิปไตยทันที โดยฝ่ายไทยยึดมั่นปฏิบัติตามข้อตกลงของการประชุม GBC ที่ผ่านมา แต่ยังพบการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและสนธิสัญญาออตตาวาของกัมพูชาอย่างร้ายแรง
ขณะเดียวกัน ศบ.ทก.ได้แจ้งประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหากพบวัตถุต้องสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการทันที