อนุดิษฐ์ บี้รบ.เร่งฟ้อง ICC เขมรลอบวางระเบิด ขอให้อุ่นใจ ใช้โดรนสกัดการขึ้นลง F-16 ไม่ได้

‘อนุดิษฐ์’ บี้รัฐเร่งฟ้อง ICC เอาผิด ‘กัมพูชา’ ลอบวางระเบิดทำทหารไทยสูญขา 5 นาย มั่นใจละเมิดอนุสัญญาออตตาวาชัดเจน
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาด ระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนบริเวณฐานจุ๊บตาโมก บริเวณปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ทำให้ตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ทหารไทยสูญเสียขาไปแล้ว 5 นายว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนว่าประเทศไทยเราไม่ได้เป็นคนวางกับระเบิดไว้แน่นอน เพราะที่ผ่านมาไม่มีทหารเขมรไปเหยียบเลยสักคน โดยกัมพูชาจะดูตามพื้นที่ที่เราลาดตระเวน และอาศัยช่วงเวลาที่ไม่มีทหารปฏิบัติภารกิจแอบเข้ามาวางกับระเบิดไว้ ทําให้ทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
“รัฐบาลต้องเร่งดําเนินการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟ้องร้องต่อนานาชาติ เพราะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนอนุสัญญาออตตาวาของฝ่ายกัมพูชาอย่างชัดเจน และสามารถที่จะเอาเรื่องดังกล่าวขึ้นสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ICC ผมเชื่อว่า รัฐบาลและกองทัพคงจะมองประเด็นนี้อยู่ และก็ไม่น่าจะละเลย อย่างไรก็ตาม ควรสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว” น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ากัมพูชาพยายามจะใช้โดรนมาเพื่อสกัดกั้นการวิ่งขึ้นของเครื่องบินเอฟ-16 ในกรณีที่อาจจะมีการสู้รบกันในอนาคตนั้น น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า ข้อมูลตรงนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เพราะความเร็วของเครื่องบินรบอย่างเอฟ-16 คงไม่มีใครสามารถบังคับให้โดรนมาเจอกันได้ทั้งตอนออกตัว หรือจะอยู่กลางอากาศก็ตาม เป็นไปได้ยากมากๆ ขอให้อุ่นใจได้ และไม่ต้องกลัวในเรื่องนี้
