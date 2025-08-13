การเมือง

ปชน.ท้าชิงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย จับตาสมัคร 16 ส.ค.นี้ เท้งปัดคุยภท. ย้ำทุกพรรคมีสิทธิแข่ง

‘เท้ง’ เผย ‘ปชน.’ ส่งชิงเลือกซ่อม ส.ส.เชียงรายแน่ แต่ขออุบชื่อก่อน บอกไม่ได้คุย ‘ภูมิใจไทย’ หลีกทางให้ ชี้ทุกพรรคมีสิทธิแข่ง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย เขต 7 แทนนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ว่ายืนยันว่าพรรคประชาชนส่งผู้สมัครแน่นอน โดยนายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน จะพาผู้สมัครไปสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ ซึ่งขณะนี้มีการเคาะรายชื่อแล้ว ขอให้รออีกสักนิด พรรคจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติผู้สมัครย้อนหลัง เพื่อให้เกิดความรอบคอบมากที่สุด

นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ยืนยันว่าเรามีความมั่นใจในทุกสนาม อย่างน้อยก็เป็นพื้นที่ที่พรรคประชาชนมี ส.ส.ถึง 3 คน และจะเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มที่ หวังว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจ

เมื่อถามว่า ได้คุยกับพรรคภูมิใจไทยหรือยังว่าจะไม่ส่งผู้สมัครแข่งกันเอง นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ไม่ได้พูดคุยกันแบบนั้น การส่งผู้สมัครเป็นการตัดสินใจของแต่ละพรรค ทุกพรรคมีสิทธิลงชิงสนามอย่างเต็มที่ เชื่อว่าทุกทุกพรรคก็ไม่ยอมถอยให้ใคร หากมีความเชื่อมั่นในพื้นที่นั้น ก็จะส่งผู้สมัครในนามพรรคตัวเอง