วิสุทธิ์ ลั่น ฟังมาจากปาก นายกไม่ลาออก กำชับ ส.ส.ปักหลักเฝ้าสภาฯพิจารณางบฯ 69 หวั่น ไม่ครบองค์ประชุม

เพื่อไทย” กำชับ ส.ส.ปักหลักเฝ้าสภาฯพิจารณางบฯ 69 หวั่น องค์ประชุมไม่ครบ สรวงศ์ บอก ต้องเซ็นชื่อเข้าห้องประชุมทุกวัน 9 โมงเช้า เหตุต้องโหวตรายมาตรา หากองค์ฯไม่ครบมีปัญหาแน่ ด้าน วิสุทธิ์ ลั่น ไม่มีปัญหา ขอทุกคนทำหน้าที่ เผย หัวหน้าพรรคมาให้กำลังใจ ฟังมาจากปาก มั่นใจ แพทองธาร ไม่ลาออกแน่
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา มีการประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยมีนายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค และรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานส.ส.พรรค เพื่อทำความเข้าใจในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ที่เข้าสู่สภาฯ วาระ 2 และ 3 ในวันนี้
โดยนายสรวงศ์ กล่าวว่า ขอให้ทุกคนอยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมในการพิจารณางบฯทั้ง 3 วัน เพราะฝ่ายค้านเขาพูดเปรยๆมาแล้วในเรื่องอค์ประชุม แต่ตนมั่นใจว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อยู่เป็นองค์ประชุมอยู่แล้ว ทั้งนี้ ตนได้ย้ำไปยังพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับองค์ประชุมด้วย เพราะการพิจารณาร่างพ.ร.บ.เป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้น ส.ส.ทุกคนควรอยู่ในบริเวณสภาฯเพราะจะมีการโหวตตลอดเวลา 3 วัน และขอย้ำว่า การพิจารณาทุกวันจะเป็นการปิดประชุม จากนั้นเวลา 09.00 น. จะต้องเปิดประชุมใหม่ ดังนั้น ขอให้ทุกคนมาเซ็นชื่อเป็นองค์ประขุมก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อที่จะเปิดการประชุมได้ตรงเวลา ไม่เช่นนั้นเวลาจะขยับออกไปอีก
“พวกผมในฐานะกรรมาการบริหารพรรคจะอยู่เคียงคู่กับพวกท่านและทำงานร่วมกัน และได้รับทราบว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและ รมว.วัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคจะมาอยู่กับพวกเราที่สภาฯ ด้วย ดังนั้น ขอย้ำเรื่องอค์ประชุมว่าสำคัญมากจริงๆ เพราะไม่สามารถที่จะไปต่อได้ หากพวกเราไม่ได้อยู่ในสภาฯ”นายสรวงศ์ กล่าว
นายสรวงศ์ กล่าวว่า บางคนถามว่าทำไมไม่เป็นการพักการประชุม เพื่อวันรุ่งขึ้นไม่ต้องเซ็นชื่อ เพราะเกรงว่าหากเป็นการพักการประชุมแล้วอีกวันเปิดประชุมมา เสียงอาจไม่พอหากมีการโหวตตั้งแต่เช้า ก็จะเป็นประเด็นอีก
ด้านนายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ขอฝากทุกคนในการลงมติขอให้ดูเพื่อนข้างๆด้วย เพราะจะต้องมีการลงมติรายมาตรา จึงต้องแสดงตนหลายครั้ง ดังนั้น ขอให้ดูเพื่อนและสะกิดเพื่อนด้วย เพราะบางคนลืม หากไม่ได้กดแสดงตนชีวิตเปลี่ยนเลย จะทำให้มีปัญหาภายหลัง ขอให้ทุกคนดูแลกัน แต่ตนมั่นใจเพราะทั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคได้ประสานไปยังพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว ทุกพรรคยืนยันเป็นองค์ประชุม เพราะฝ่ายค้านเขาบอกมาเด็ดขาดว่าไม่เป็นองค์ประชุมให้ จึงมีแต่พวกเราที่ต้องช่วยกันเอง มั่นใจว่าพวกเราจะดูแลกันและเป็นองค์ประชุม และผ่านงบฯอย่างไม่มีปัญหา
“ขอให้พวกเราอดทน พวกเราจะอยู่จนดึกและตื่นเช้า มาพร้อมกัน ในเวลา 09.00 น. ถ้าเราเซ็นชื่อช้า เราก็จะเลิกดึกไปอีก เพราะเราตั้งเป้าว่า 23.30 น. ของทุกวันจะปิดการประชุม ถ้าเรามาสายก็จะไปเลิกหลังเที่ยงคืน ดังนั้น ขอให้ทุกคนอดทนตื่นเช้า แต่มั่นใจเพราะหลายท่านอายุพอสมควรจะตื่นเช้าอยู่แล้ว รวมทั้งผมด้วย” นายวิสุทธิ์ กล่าว
จากนั้นนายวิสุทธิ์ ให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งเรื่ององค์ประชุมว่า ทั้งหัวหน้าและเลขาธิการพรรคได้มีการเจรจากับทุกพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อให้เป็นองค์ประชุมแล้ว เชื่อว่าทุกคนทราบดีว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในการพิจารณางบฯ วาระ 2 และ 3 จึงเชื่อว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีและ ส.ส.ก็ต้องมาอยู่ที่สภาฯ หากทุกคนมาอย่างไรองค์ประชุมครบแน่นอน ถึงฝ่ายค้านไม่เป็นองค์ประชุมเราก็สามารถพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการวางแผนว่าหากองค์ประชุมไม่ครบแล้วจะต้องพิจารณางบฯ 4-5 วัน เพราะเชื่อว่าเราสามารถทำได้และจบใน 3 วัน
เมื่อถามว่า การลงมติเป็นรายมาตราและต้องมีการแสดงตน หากองค์ประชุมล่มจะทำอย่างไร นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า มั่นใจว่าไม่ล่ม เพราะเราคุยกันแล้วในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ หน้าที่ผู้แทนก็รู้อยู่แล้ว ไม่มีปัญหา 3 วันจะอยู่ด้วยกัน เพราะ ส.ส.ต้องรู้หน้าที่ไม่ต้องถึงขั้นคาดโทษเพราะเชื่อมั่นว่าครั้งนี้ไม่มีล่ม มั่นใจ เราก็คุยกันตลอด เดี๋ยววิปรัฐบาลก็ต้องไปกำชับกันอีกครั้ง
ส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่าการจัดทำงบประมาณปี 2569 มีลักษณะคิดไม่รอบคอบและไม่ลึกนั้น นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ฝ่ายค้านก็ร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณาตรวจสอบและดูกันดีแล้ว ซึ่งเป็นธรรมดาและเป็นปกติที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย
เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าน.ส.แพทองธาร จะลาออกจากตำแหน่งนายกฯ หลังงบฯ ปี 2569 ผ่านสภาฯ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ยืนยันว่า น.ส.แพทองธาร จะไม่ลาออกจากตำแหน่ง ตนมั่นใจเพราะไม่รู้จะลาออกทำไม มีคนสร้างกระแสเป็นจำนวนมาก จึงขอให้คนที่ติดตามกระแสข่าวทางการเมืองให้ติดตามจากสื่อหลักเท่านั้น เพราะเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์สร้างสื่อได้ทั้งนั้น ยังมีคนไม่หวังดีกับประเทศชาติบ้านเมืองสร้างสื่อสร้างกระแส ให้ฟังจากสื่อหลักที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น มิเช่นนั้นฟังแล้วเครียดเปล่าๆ
เมื่อถามว่า ยังไม่เคยได้ยินคำยืนยันจากนายกฯว่าจะไม่ลาออกเลย นายวิสุทธ์ กล่าวว่า ตนยืนยันเพราะว่าตนฟัง และเจอนายกฯ ที่ยืนยันว่าท่านไม่ลาออก เราให้กำลังใจนายกฯอย่างเต็มที่ วันนี้นายกฯก็จะมาสภาฯ มาให้กำลังใจการทำงานของกรรมาธิการงบฯและส.ส. ใครอยากพบทุกข์อกทุกข์ใจไม่สบายใจก็ไปพูดคุยกับนายกฯได้ ส่วนกำลังใจของคนในพรรคเพื่อไทยยังดีเต็มเปี่ยมไม่มีให้ท้อถอยและไม่กังวลใดๆ ต่อกระบวนการวินิจฉัยของศาล เรายังเชื่อมั่นว่านายกฯ บริสุทธิ์และมีเจตนาดีต่อชาติบ้านเมือง