บิ๊กอ้วน หวั่นเกิดความเข้าใจผิด ปม ทภ.2 โพสต์ขอบริจาคลวดหีบเพลง ย้ำตลอดขาดอะไรให้บอก

บิ๊กอ้วน หวั่นเกิดความเข้าใจผิด ปม ทภ.2 โพสต์ขอบริจาคลวดหีบเพลง ยัน ไม่เคยขัดกองทัพ ย้ำตลอดขาดอะไรให้บอก
เมื่อเวลา 08.55 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงงบประมาณของกองทัพ หลังเพจกองทัพภาคที่ 2 ระบุขอรับบริจาคลวดหนามหีบเพลง ตรงนี้เป็นเพราะไม่มีงบประมาณหรือเพราะเหตุใด ว่า ขอทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ว่าตามกระบวนการหากคิดว่าไม่พอสามารถแจ้งมาที่กองทัพ และทางผู้บัญชาการทหารบก และพูดกับแม่ทัพ 3 เหล่าทัพอยู่ตลอดเวลา
ว่าอะไรที่ขาดและจำเป็นให้รีบยื่นขึ้นมา เพื่อที่รัฐบาลจะใช้งบกลางช่วยเต็มที่ ส่วนเรื่องที่โพสต์ยังไม่เคยมีเสนอมา อะไรที่เสนอมาทั้งงบประมาณ กำลังพล เราอนุมัติทั้งหมด และคิดว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ รัฐบาลยืนยันว่าขณะนี้อะไรเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กำลังพล ในการรักษาอธิปไตยให้กับประเทศ รัฐบาลไม่ได้ขัด และเปิดงบกลางให้ได้ใช้อยู่แล้ว
“ที่จริงยังไม่จำเป็นถึงขนาดต้องไปขึ้นเพจขอให้ประชาชนมาช่วย แล้วจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจ เพราะรัฐบาลไม่มีอะไรที่ไปขัดขวาง และผมอยากเรียนให้แม่ทัพภาคที่สองได้ทราบและจะโทรคุย ถ้าอะไรขาดให้บอกมาเพราะเรามีงบประมาณให้อยู่แล้ว และได้บอกไปว่าอะไรที่สามารถเอาจากที่ไหนมาได้ให้เอามาก่อน ตรงไหนขาดให้บอกมาว่าจะใช้วิธีพิเศษในการพิจารณาให้ได้เลยเพื่อให้ได้”