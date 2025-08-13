ภูมิธรรม เดือด ส่งทนายฟ้องนักวิจารณ์ ยุให้ตัดขา-บิดเบือนข้อเท็จจริง เดินหน้าแจงโลก เขมรใช้ทุ่นระเบิด

‘ภูมิธรรม’ เสียใจทหารลาดตระเวนเหยียบระเบิด ย้ำเข้าข่ายละเมิดอนุสัญญาออตตาวา ยันเดินหน้าฟ้องโลก สั่ง มท.-ทุกหน่วยทำความเข้าใจ ปชช.ปมอพยพ จ่อฟ้อง ‘พิธีกร-นักวิจารณ์’ บิดเบือนข้อมูล ทำลาย-ใส่ร้ายคนอื่น
เมื่อเวลา 08.55 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ล่าสุดหน่วยทหารพราน ร้อย.ทพ.2610 ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เหยียบกับระเบิด ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสูญเสียขา 1 นายว่า ได้รับรายงานแล้ว และขอแสดงความเสียใจกับนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจ และเมื่อเช้าที่ผ่านมาทหารได้เสนอเรื่องตอบโต้ ตนคิดว่าไม่ได้เป็นการตอบโต้ แต่เป็นการปกป้องตนเองตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สามารถกระทำได้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบ ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา โดยเฉพาะในการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
นายภูมิธรรมกล่าวว่า ทุกอย่างมีกระบวนการที่จะต้องขับเคลื่อนและฟ้องร้องต่อสหประชาชาติ เพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหา ซึ่งสหประชาชาติจะมีขั้นตอนเพื่อแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายรับทราบ ก่อนจะดำเนินการต่อไป ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมพร้อมจะยื่นหนังสือ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้และควรทำโดยใช้ความระมัดระวัง เพราะเห็นได้ชัดว่าความประสงค์ของกัมพูชาไม่มีเจตนาที่จะให้เกิดสันติภาพ ทั้งนี้ เรื่องทุกอย่างมีกระบวนการ รัฐบาล กองทัพบก และกระทรวงการต่างประเทศจะต้องช่วยกัน โดยเฉพาะกองทัพบกที่จะต้องช่วยกันดู
เมื่อถามว่า จะให้ความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไร โดยเฉพาะ จ.ศรีสะเกษ ที่ประชาชนทยอยอพยพออกจากพื้นที่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เห็นใจประชาชนที่หวาดระแวง และเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงมหาดไทยที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้อยู่ในภาวะไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป และขอความร่วมมือสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อสาธารณะที่มีสังกัดชัดเจน ช่วยทำความเข้าใจและชี้แจงก็จะช่วยได้มาก
ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้รัฐบาลไทย โดย รมว.ประเทศ เร่งยื่นฟ้องผู้นำกัมพูชาต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ จะสามารถดำเนินการได้อย่างไรว่า กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการหลายเรื่อง ที่ผ่านมาได้คุยกับเลขายูเอ็น รวมถึงคณะกรรมการสนธิสัญญาออตตาวา ขอย้ำว่าได้ทำทุกอย่างเต็มที่ ที่สำคัญคือการชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ที่จะสามารถทำให้นานาชาติรับรู้ อาจจะทำช้าไปหรือเสียงดังไม่มากพอ แต่เชื่อมั่นว่านานาชาติเข้าใจไทยมากกว่ากัมพูชา เพราะทุกคนมองเห็นในรายละเอียดต่างๆ และสิ่งสำคัญคือจากประชาชนในประเทศ
เมื่อถามว่า การลาดตระเวนของทหาร สามารถเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องนี้ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนในการช่วยกันแก้ปัญหา เรื่องนี้ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกัน แต่เมื่ออยู่ในฐานะหน้าที่จึงพยายามที่จะนิ่งไว้ให้มากที่สุด การที่บอกว่าตนไปเข้าข้างเขมร บอกว่าการระเบิดที่โรงพยาบาลไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ ขอบอกว่าไม่จริง ถ้าได้ไปดูเทปที่ตนให้สัมภาษณ์ทั้งหมด มีการถามว่าจะชี้แจงอย่างไรว่าทำไมระเบิดจำเพาะมาลงที่นี่ ก็ตอบไปว่าเขาไม่ได้ยิงเฉพาะเจาะจงที่เป้าหมายทางทหาร และยิงด้วย BM-21 ซึ่งออกมาจำนวนมากและทิศทางกระจัดกระจาย ก็หมายความถึงว่ายิงพลเรือนและโรงพยาบาล แต่ของเรายิงเฉพาะที่เป้าหมาย ไม่มีพลเรือนเสียชีวิตเลย
“อย่าเอาไปบิดเบือนทำลายรัฐบาล สร้างความไม่ไว้วางใจรัฐบาล และไม่ไว้วางใจประชาชน เกิดความแตกแยกและเป็นปัญหา ส่วนพิธีกรและนักวิจารณ์การเมืองบางคนที่ไปพูดว่าให้ตัดขาผมแล้วจะได้รู้ว่าหัวอกเป็นอย่างไร ผมกำลังให้ทนายดำเนินการฟ้องทั้งหมดที่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยข้อมูลที่ผมให้สัมภาษณ์ทั้งหมดได้เก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ผมเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะฟ้องใคร แต่เรื่องนี้ต้องทำให้ประจักษ์ เหมือนกับในอดีตที่ผมเคยถูกโจมตี จนนายสนธิ ลิ้มทองกุล แพ้คดีในชั้นศาลฎีกา และเคยขอโทษกันมาแล้ว เรื่องนี้ก็เหมือนกัน อย่าพูดอะไรพล่อยๆ อย่าพูดอะไรที่ทำให้เกิดความแตกแยก และอย่าพูดอะไรที่ทำลายคนอื่น และขอให้สื่อช่วยในสิ่งที่พูดด้วย ถ้าไม่อย่างนั้นผมจะพูดเฉพาะส่วนที่ควรพูดเท่านั้น จะไม่พูดอะไรมากกว่านี้ เพราะพูดไปแล้วมีการเอาไปทำร้าย บิดเบือน ตัดตอนบางส่วน แล้วก็ไม่มีใครช่วย จึงต้องให้ความเป็นธรรม”