สมคิด มั่นใจอภิปรายงบ’69 ฉลุย ยัน รบ.เน้นใช้กระตุ้นศก. หนุนผู้ประกอบการสู้สงครามค้าโลก
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2-3 ระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค.นี้ว่า เชื่อว่าจะผ่านไปด้วยดี เพราะเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กับสภา มั่นใจว่า กมธ.ชี้แจงได้ รวมทั้งที่ผ่านมามีการหารือกับวิปพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว ทุกพรรคให้ความร่วมมือในการเป็นองค์ประชุม แม้รัฐบาลเสียงจะมากกว่าฝ่ายค้านไม่มาก แต่เชื่อว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่ 2-3 ผ่านความเห็นชอบจากสภาแน่
นายสมคิดกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หากรัฐสภาผ่านร่างงบประมาณประจำปี 2569 ภายใต้วงเงินกว่า 3.7 ล้านล้านบาท รัฐบาลจะเน้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอับดับแรก ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งในประเทศและผู้ส่งออก ที่จะต้องต่อสู้ในสงครามการค้าในตลาดโลก โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแข่งทางการค้าให้กับผู้ประกอบการทั้งทางตรงทางอ้อม ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะนำงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชน
“กรณีที่มีกระแสข่าวการซื้อตัว ส.ส.รัฐบาลนั้น เชื่อว่ามีแต่ข่าวเท่านั้น ในความจริงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะมั่นใจว่าไม่สามารถกระทำได้ เพราะ ส.ส.มีศักดิ์ศรี รวมทั้งจากการพูดคุยกับพรรคร่วมเสียงรัฐบาลยังพอ เพราะ ส.ส.ทุกคนอยากให้นำงบประมาณไปช่วยเหลือประชาชน ดังนั้น ส.ส.ทุกคนพร้อมทำงานตามหน้าที่ของตนเองอย่างแน่นอน” นายสมคิดกล่าว