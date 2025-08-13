รักชนก อัดหนัก พวกใช้ ‘งบอาสา’ สนองการเมือง จี้รบ.รวมไว้ที่เดียว จัดงบไปกระทรวงเดียวพอ

ส.ส.ไอซ์ ด่าทุเรศ ใช้งบอาสาสนองการเมือง จี้รบ.รวมอาสาไว้ด้วยกันเป็นกระทรวงเดียว ไม่เป็นภาระงบประมาณ
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา ทำหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว วาระ 2-3
น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายว่า ขอพูดถึงงบประมาณอาสาสมัครของแต่ละกระทรวง ที่หลายพรรคการเมืองพยายามเข้าไปใช้เครือข่ายอาสาต่างๆ เพื่อหวังผลทางการเมือง ประชาชนไม่โง่ ดูออกว่านักการเมืองใช้เครื่องมือเหล่านี้ทำอะไร การใช้ อสม.ปฏิบัติการบางอย่างจนสำเร็จลุล่วง ทำให้กระทรวงอื่นทำตาม
น.ส.รักชนกกล่าวว่า เช่น อาสากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ อาสากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาสากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเกือบทุกกรม อยากให้รัฐบาลรวบรวมอาสามาไว้ด้วยกัน ให้งบประมาณแค่กระทรวงเดียว ถ้าให้ทุกกระทรวงมีอาสาหมดจะเป็นภาระงบประมาณ
น.ส.รักชนกกล่าวว่า อสม.ในหลายพื้นที่เป็นทุกอาสา เช่น อาสาพัฒนาสังคม อาสาดิจิทัล อาสาเกษตร คนเดียวดำรงตำแหน่งเยอะมาก ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณซ้ำซ้อน ถูกใช้เป็นแขนขาให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงไปทำปฏิบัติการอะไรบางอย่าง ไม่เห็นด้วยกับการเอางบแผ่นดินไปทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบางพรรคการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆ มันทุเรศ ไม่อยากให้ทำ เข้าใจอาสาได้ประโยชน์เม็ดเงินตรงนี้ แต่ควรใช้เงินให้ถูกจุด