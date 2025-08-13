การเมือง

รักชนก อัดหนัก พวกใช้ ‘งบอาสา’ สนองการเมือง จี้รบ.รวมไว้ที่เดียว จัดงบไปกระทรวงเดียวพอ

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา ทำหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว วาระ 2-3

น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายว่า ขอพูดถึงงบประมาณอาสาสมัครของแต่ละกระทรวง ที่หลายพรรคการเมืองพยายามเข้าไปใช้เครือข่ายอาสาต่างๆ เพื่อหวังผลทางการเมือง ประชาชนไม่โง่ ดูออกว่านักการเมืองใช้เครื่องมือเหล่านี้ทำอะไร การใช้ อสม.ปฏิบัติการบางอย่างจนสำเร็จลุล่วง ทำให้กระทรวงอื่นทำตาม

น.ส.รักชนกกล่าวว่า เช่น อาสากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ อาสากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาสากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเกือบทุกกรม อยากให้รัฐบาลรวบรวมอาสามาไว้ด้วยกัน ให้งบประมาณแค่กระทรวงเดียว ถ้าให้ทุกกระทรวงมีอาสาหมดจะเป็นภาระงบประมาณ

น.ส.รักชนกกล่าวว่า อสม.ในหลายพื้นที่เป็นทุกอาสา เช่น อาสาพัฒนาสังคม อาสาดิจิทัล อาสาเกษตร คนเดียวดำรงตำแหน่งเยอะมาก ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณซ้ำซ้อน ถูกใช้เป็นแขนขาให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงไปทำปฏิบัติการอะไรบางอย่าง ไม่เห็นด้วยกับการเอางบแผ่นดินไปทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบางพรรคการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆ มันทุเรศ ไม่อยากให้ทำ เข้าใจอาสาได้ประโยชน์เม็ดเงินตรงนี้ แต่ควรใช้เงินให้ถูกจุด

