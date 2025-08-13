ทบ. แจง ทภ.2 ขอบริจาคลวดหนามหีบเพลง เรื่องเร่งด่วน หากรอกระบวนการจัดซื้อใช้เวลา1เดือน

ทบ. แจง ทภ.2 ขอบริจาคลวดหนามหีบเพลง เรื่องเร่งด่วน หากรอกระบวนการจัดซื้อ ใช้เวลา1เดือน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้กองทัพภาคที่2 หยุดรับบริจาคลวดหนามหีบเพลงจากประชาชน และให้มาขอกับรัฐบาลว่า ยืนยันว่ารัฐบาลและกองทัพ มีงบประมาณเพียงพอ แต่ติดขัดในกระบวนการจัดซื้อตามกฎหมาย ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน และหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ อาจทำให้ผู้จัดซื้อมีความผิด ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องใช้ลวดหนามหีบเพลงทันที โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดน “อุบลฯ-ศรีสะเกษ-สุรินทร์-บุรีรัมย์” จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากประชาชน
“การจัดซื้อต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ แต่วิธีจัดหาใช้แบบพิเศษได้ แต่ก็ใช้เวลาเป็นเดือน ที่สำคัญ กรณีลวดหีบเพลงสเปกที่ทหารใช้ ไม่มีในท้องตลาดต้องสั่งผลิตจึงใช้เวลานานขึ้นไปอีก ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของงบประมาณ งบประมาณมีอย่างเพียงพอ มีแค่เรื่องเวลา” โฆษกกองทัพบก กล่าว
สำหรับลวดหนามหีบเพลง ใช้เป็น เครื่องกีดขวาง ในบางจุด เพื่อความปลอดภัยกำลังพล และ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการลักลอบเข้าออก ของฝ่ายตรงข้าม เช่นในส่วนพื้นที่โล่ง หรือพื้นราบ ซึ่งเดิมประชาชนอยากเข้ามีส่วนร่วมในการให้สิ่งของ ซึ่งอาจไม่ตรงความต้องการที่จำเป็นจริง ก่อนหน้านี้กองทัพเคยสื่อสารไปว่า ขอบคุณในน้ำใจ และขอชลอกันไว้ก่อน ส่วนอะไรที่จำเป็นจริงหาในระบบได้ไม่ทันเวลา จะเรียนแจ้งไป อย่าง กรณีลักษณะลวดหนามหีบเพลง
พล.ต.วินธัย กล่าวต่อว่า ส่วนอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินชีวิตมีพอแล้ว แต่กองทัพเน้นบอกกล่าวเฉพาะ อุปกรณ์เสริมงานทางยุทธวิธีเป็นหลัก ส่วนการขอรับบริจาคเนื่องจาก มีข้อเด่นคือ ในเรื่องความรวดเร็ว กว่าจะหาตามระบบราชการ ไม่ต้องรอการผลิต และรอกระบวนการจัดซื้อ ส่วนในทางระบบราชการก็คู่ขนาดอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอยืนยันไม่ใช่เรื่องของงบประมาณ เพราะระบบราชการสามารถสนับสนุนได้ตลอด แต่ใช้เวลาหน่อย ดังนั้นลวดหนามหีบเพลงแบบปกติที่ คนทั่วไปใช้ เลยสามารถนำมาใช้แทนไปก่อนได้ ในช่วงเร่งด่วน เฉพาะหน้าก่อน