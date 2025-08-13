อิ๊งค์ ยิ้มหวานเข้าสภา ให้กำลังใจ ส.ส.ถกงบ ปัดตอบสื่อถาม กำลังใจยังดีอยู่ไหม

อิ๊งค์ เข้าสภาฯ ให้กำลังใจสส.ถกงบ วาระ2-3 ส่งยิ้มหวาน ปัดตอบคำถามสื่อ หลังถามกำลังใจยังดีหรือไม่
เมื่อเวลา 12.25 น.วันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม เดินทางเข้ารัฐสภาในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อให้กำลังใจสส.ในการประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 2และ 3 ระหว่างวันที่13-15 ส.ค.โดยวันนี้เป็นการพิจารณาในวันแรก โดยมีบรรดารัฐมนตรี สส.ของพรรครอต้อนรับ
โดยผู้สื่อข่าวได้กล่าวทักทายหลังไม่ได้เจอกับสื่อและให้สัมภาษณ์เป็นเวลานาน ซึ่งน.ส.แพทองธาร ส่งยิ้มตอบ
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ากำลังใจในช่วงนี้ยังดีอยู่หรือไม่ น.ส.แพทองธาร ยิ้มพร้อมพยักหน้ารับ โดยไม่ได้ตอบคำถามใดๆ ก่อนขึ้นไปยังห้องรับรองทันที
