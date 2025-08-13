ปชน.เสนอตัดงบซอฟต์พาวเวอร์ ซัดเงินเพิ่มแต่ไร้ตัวชี้วัด ชี้ 91 โครงการ ไม่สร้างความหลงไหล เน้นขายหารายได้
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน (ปชน.) สงวนคำแปรญัตติ อภิปรายว่า งบประมาณโครงการซอฟต์พาวเวอร์ในปี 2569 เป็นจำนวน 4,000 กว่าล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2568 ถึง 2,000 กว่าล้านบาท มีทั้งหมด 91 โครงการ ใน 28 หน่วยงานของกระทรวงต่างๆ โดยตนตั้งข้อสังเกต 3 ข้อ ได้แก่
1.แผนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ เป็นแผนที่ไม่มีตัวชี้วัด (KPI) ในภาพรวม จึงบอกไม่ได้ว่าโครงการทั้งหมดสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไร โดยเฉพาะตัวชี้วัดการสร้างความน่าลงทุน และความรู้สึกหลงใหล
2.แม้ในงบประมาณปี 2569 จะมีแผนภาพรวม แต่ก็ยังมีโครงการที่หลุดออกไปจากแผน เพราะมีบางโครงการที่ตนเสนอให้ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้ผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์
3.งบประมาณทั้งหมด เป็นงบอุดหนุน 80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เอกชนไปออกบูธหรือจับคู่ทางธุรกิจ ซึ่งภาคเอกชนในคณะกรรมการเป็นคนคิด และหน่วยงานก็เขียนโครงการขึ้นมาเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตนขอถามว่า หากอนาคตงบออกมาแล้ว แต่กลับไม่ได้โครงการที่คิดขึ้นมา จะเกิดการโวยหรือไม่ ตนขอตั้งคำถามว่า แม้จะถูกต้องในกระบวนการ แต่ก็อาจถูกสงสัยว่า เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือไม่
นายณัฐพล กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าสิ่งที่ทำไป จะสร้างความเชื่อมั่นหรือหลงใหลได้อย่างไร เพราะหากเทียบซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากล เขาไม่ได้ดูเพียงแค่ความร่ำรวยทางวัฒนธรรม แต่เขาดูด้านการศึกษา ธรรมาภิบาลของรัฐบาล หรือสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ แต่สิ่งที่อยู่ในแผน 4,000 กว่าล้านบาท แล้วเป็นเพียงแค่การยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เน้นแค่มุ่งขายหารายได้ ไม่ได้สร้างความหลงใหลในประเทศไทยอย่างยั่งยืน จึงขอให้ปรับลดงบประมาณตามที่ตนสงวนคำแปรญัตติ