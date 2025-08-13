ศุภณัฐ ขยี้ รพ.ราชทัณฑ์ จัดซื้อแพงเว่อร์ งานบิ๊วอิน เมตรละ แสน แพงกว่าราคาตลาด 5-10 เท่า

ศุภณัฐ ขยี้ รพ.ราชทัณฑ์ จัดซื้อแพงเว่อร์ งานบิ๊วอิน เมตรละ แสน แพงกว่าราคาตลาด 5-10เท่า ประตูบานละ 1แสน ตู้ใส่รองเท้าคนไข้ 7แสน ตู้ใส่ผ้าอบ 2 ล้าน
วันที่ 13สิงหาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2-3 เป็นวันแรก
เวลา 11.40 น.นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน อภิปราย มาตรา 4 งบภาพรวม ว่า งบรายจ่ายปี2569 คณะอนุกรรมาธิการก่อสร้างของบกว่า 320,000 ล้านบาท พบปัญหา 8 ด้านคือ 1.ขอในสิ่งไม่ควรขอ เช่น บ้านพักผบ.ตร.และรองผบ.ตร. รวม 7 หลัง 91 ล้านบาท อ้างว่าเป็นศูนย์บัญชาการ แต่ออกแบบเป็นบ้านพัก มีห้องจัดเลี้ยง หรืองบขอสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า 3,800ล้านบาท พิพิธภัณฑ์ฝนหลวง เพชรบุรี 450ล้านบาท ทั้งที่มีพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วทั้งประเทศ 1,500แห่ง แต่ขอสร้างไม่เลิก
2.ขอสร้างอาคารขนาดใหญ่เกินความจำเป็น เช่น ตึกกระทรวงคมนาคม 3,832ล้านบาท เหมาะกับคน 3,000คน แต่อยู่จริงแค่ 1,000 คน มีที่จอดรถ 1,000 คัน ผลาญงบกว่า 2,000 ล้านบาท 3.ราคาต่อหน่วยแพงเกินจริง เช่น โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถูกลดงบ 47% จาก 260ล้านบาท เหลือ137 ล้านบาท เพราะค่าตกแต่งภายในแพงมาก เช่น งาน Built in ราคาเมตรละ 1 แสนบาท แพงกว่าราคาตลาด 5-10 เท่า ประตูบานละ 1 แสนบาท เคาเตอร์เวชระเบียน 2 ล้านบาท ตู้ใส่รองเท้าคนไข้ 7 แสนบาท ตู้ใส่ผ้าอบ 2 ล้านบาท 4.ไม่บูรณาการการใช้สอยอาคารร่วมกัน กลายเป็น 1 กรม 1 สำนัก 1ตึก อยู่จังหวัดเดียวกัน ก็สร้างแยกกัน 5.ชอบสร้าง ไม่ชอบเช่า เพราะอยากมีเอี่ยวการจัดซื้อจัดจ้าง
6.อยากเป็น Operator สร้างแข่งกับเอกชน เช่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอสร้างตึก อาคารสำนักงานและจัดนิทรรศการ 873ล้านบาท แทนที่จะไปขอเช่าตึกจากเอกชนได้ราคาถูกกว่า 7.ใช้ที่ดินเปลือง 8.จัดสรรงบผิดฝา ผิดตัว เช่น กระทรวงกลาโหมไปแข่งสร้างถนน ทำน้ำประปา เจาะบ่อบาดาล ลอกคลอง ผลิตยา สร้างโรงพยาบาลกับหน่วยงานอื่น เป็นการตั้งงบไร้ประสิทธิภาพทั้งสิ้น