สมศักดิ์-ยงยุทธ นำทัพชูมือ สง่า เบอร์ 1 ศึกเลือกตั้งซ่อมเชียงราย เดินหน้ารักษาแชมป์เก่า อ้อนขอโอกาสแก้ปัญหา ส่งเสริมท่องเที่ยว-คมนาคม
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง ร่วมกันเปิดตัว นายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขต 7 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ทั้งยังได้ลงพื้นที่ปราศรัยที่ลานข้าววันดีการเกษตร อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภายหลังนายสง่า เข้าสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และได้เบอร์ 1 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน
โดยนายสมศักดิ์กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญ ตนจึงลาราชการมาเพื่อมาช่วยนายสง่า ซึ่ง พรรคเพื่อไทย มอบหมายให้ตนมา ซึ่งทำให้เห็นจุดเด่นของนายสง่า ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย เขต 7 เบอร์ 1 โดยเหมือนตนเกือบ 100% เพราะเป็นวิศวกรไฟฟ้าเหมือนกัน เริ่มต้นทางการเมืองด้วยการเป็น ส.จ.สมัยแรกเหมือนกัน และบ้านก็อยู่ในชนบทเหมือนกัน ทำให้ตนมั่นใจว่า คนเป็นวิศวกรอยู่ในสภาฯมีไม่กี่คน แต่ถ้าได้เป็น ส.ส.แล้ว ก็จะเป็นนาน และเติบโตทางการเมืองได้ ซึ่งตนก็เป็นตัวอย่างของวิศวกรที่เข้ามาทำการเมือง จึงขอให้พี่น้องประชาชน ช่วยสนับสนุนนายสง่า โดยมีความเข้าใจเรื่องการเกษตรเป็นอย่างดี ก็จะสามารถช่วยประชาชนได้ทันที เพราะสิ่งที่สำคัญการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสง่า คือฝ่ายรัฐบาล แต่คู่แข่งน่าจะมาจากฝ่ายค้าน ดังนั้น เวลามีปัญหา นายสง่า ก็สามารถประสานรัฐบาลได้ทันที
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา รัฐบาล ได้เดินหน้านโยบายอย่างเต็มที่ เช่น กระทรวงสาธารณสุข ก็เดินหน้าลดจำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs จนมีตัวเลขผู้ป่วยลดลงอย่างชัดเจน และวันที่ 15 ส.ค.นี้ ก็จะมีคิกออฟใหญ่เรื่องการนับคาร์บ เพราะอสม.ช่วยรณรงค์นับคาร์บได้แล้วกว่า 41 ล้านคน รวมถึงวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ก็จะมีการทำเอ็มโอยูให้ อสม.ตรวจสุขภาพได้มากขึ้น เพราะได้ตกลงกันแล้วว่า ถ้าอสม.ช่วยรณรงค์ได้ ก็จะเพิ่มการตรวจสุขภาพให้ นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทย ยังสนับสนับ พ.ร.บ.อสม. ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับ อสม. รวมถึงผลักดัน Caregiver หรือ การจ้างงานผู้ช่วยเหลือดูแลกว่า 18,000 คนด้วย
ด้านนายยงยุทธ กล่าวว่า การแก้ปัญหาต้องเอาคนที่มีประสบการณ์ โดยอย่าเอาคนอ่อนประสบการณ์เข้าไป เพราะเวลาพี่น้องประชาชนมีปัญหาที่จะให้ช่วยเหลือ เขาจะไม่สามารถทำได้ แต่นายสง่า สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ เนื่องจากมีประสบการณ์และความเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี
ขณะที่นายสง่ากล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่มาให้กำลังใจ โดยวันนี้ ตนได้ไปสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เชียงราย เขต 7 ซึ่งได้เบอร์ 1 เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัครจากพรรคอื่น โดยวันนี้ ตนก็มาขอโอกาสพี่น้องประชาชน ที่จะเข้าไปช่วยผลักดันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะปัญหาด้านการเกษตร พร้อมจะช่วยผลักดันให้พี่น้องประชาชน กินดีอยู่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การคมนาคม เพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง