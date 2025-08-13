กองทัพภาค 2 ประกาศปิดรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลง หลังได้รับเพียงพอต่อความต้องการแล้ว

กองทัพภาค 2 ประกาศปิดรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลง หลังได้รับเพียงพอต่อความต้องการใช้งานแล้ว
เมื่อเวลาประมาณ 13.10 น. วันที่ 13 สิงหาคม เพจ กองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า
กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อรัฐบาล หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงมายังกองทัพภาคที่ 2 อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา การสนับสนุนดังกล่าวมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างความพร้อมด้านการป้องกันพื้นที่และรักษาความมั่นคงของประเทศ
ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 2 ได้รับลวดหนามหีบเพลงเพียงพอต่อความต้องการใช้งานแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการรับเกินความจำเป็น จึงขอประกาศปิดการรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงไว้แต่เพียงเท่านี้
กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือและน้ำใจจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่ากองทัพภาคที่ 2 จะใช้ทรัพยากรที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้เข้าไปสอบถามเพิ่มเติมว่า ได้เพียงพอแล้วจริงหรือไม่ เพราะเพิ่งเห็นโพสต์ต์ขอเมื่อวาน แต่วันนี้ บอกว่า พอแล้ว มีแรงกดดันอะไรหรือเปล่า ขอให้บอกประชาชนได้ โดยมีผู้เข้าไปสนับสนุนเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้จำนวนมาก
ขณะที่คอมเมนต์อื่นๆ เข้ามาแสดงความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ หากขาดอะไร ขอให้แจ้งประชาชนได้