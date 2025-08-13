ชวนร้องเพิ่มเงินเยียวยาไฟใต้ มองเสี่ยงไม่ต่างคนชายแดนไทย-กัมพูชา บอกความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ หากไม่เลือกปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายงบ69 มาตรา 6 งบกลาง ว่า กรณีมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา กรณีที่รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน โดยรัฐบาลประกาศเป็นมติถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ทหาร ทหารพราน ตำรวจตชด. ให้ผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพ จ่าย 10 ล้านบาท ถ้าบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาท บาดเจ็บมาก 5 แสนบาท ถ้าเป็นประชาชนเสียชีวิตและทุพพลภาพ 8 ล้านบาท บาดเจ็บสาหัส 8 แสนบาท บาดเจ็บมาก 4 แสนบาท และมีรายละเอียดเรื่องชดเชยอีกมาก
“ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูด จะเป็น 10 ล้าน 20 ล้าน 100 ล้าน เทียบกับชีวิตที่เสียไปมันไม่อาจจะเทียบกันได้ ผมยืนยัน ผมพูดเรื่องนี้ในห้องนี้มาหลายครั้งว่าเราเสียหายจากความผิดพลาดจากนโยบายเศรษฐกิจ จะเสียหายกี่แสนล้าน ก็ไม่อาจจะเทียบได้กับชีวิตที่เสียให้กับความผิดพลาดนโยบายความมั่นคงในกรณีภาคใต้” นายชวนกล่าว
นายชวนกล่าวต่อว่า นับตั้งแต่นโยบาย 8 เมษายน 2544 บัดนี้สูญเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ทหารในกองทัพไทย และประชาชนเป็นจำนวนมากกว่า 8 พันคน ไม่นับรวมผู้บาดเจ็บและทุพพลภาพที่มีมากกว่า 1 หมื่นคน เราต้องเห็นคุณค่าชีวิตมากกว่าตัวเงิน จะต้องคิดว่าความมั่นคงมีเหมือนกันทุกภาค ตนเคยไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทุกปีในภาคใต้ ทุกคนปรารภเหมือนกันว่าหากจะได้เงินเยียวยาเพิ่มก็จะเป็นประโยชน์ และมติครม.ดังกล่าว อาจเกิดความรู้สึก 2 ด้าน โดยเฉพาะด้านที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ เจ้าหน้าที่รู้สึกว่ามีความเหลื่อมล้ำ ทั้งยังหวังว่ารัฐบาลจะช่วยปรับค่าชดเชยที่เขาได้รับให้เพิ่มขึ้น จะ10 ล้านบาท 8 ล้านบาทก็เป็นอีกเรื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในภาคใต้เสี่ยงไม่ต่างจากทหารในชายแดนไทย-กัมพูชา ดังนั้นคนในพื้นที่ย่อมมีความรู้สึกว่าเหลื่อมล้ำหรือแตกต่าง
“จึงขอเรียนเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลว่า เราต้องการความสามัคคี รัฐบาลก็เรียกร้องความสามัคคี แต่ความสามัคคีจะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติกับคนอย่างเดียวกัน จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ฉะนั้นพื้นที่อื่นที่มีสถานการณ์เสี่ยงอย่างเดียวกัน จะปรับค่าชดเชยให้เท่ากับสถานการณ์ในชายแดนไทย-กัมพูชาหรือไม่ หากไม่สามารถทำได้จะมีความคิดที่จะปรับค่าชดเชยได้หรือไม่ ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพอที่จะมีโอกาสใช้งบกลางเพื่อเพิ่มรายจ่ายให้กับครอบครัวได้หรือไม่ คนน้อยใจจะได้หมดความน้อยใจ ท้ายที่สุดคนที่เสี่ยงเหมือนกันจะได้รับการตอบแทนเช่นเดียวกัน” นายชวนกล่าว
ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ขณะนี้ ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ จากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชาไปแล้ว 300 กว่าล้านบาท โดยใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น แต่จะขยายไปยังกลุ่มอื่นๆหรือไม่ ขอรับข้อสังเกตุไปหารือกับครม. ตนยังไม่สามารถตอบได้
หลังจากสมาชิกอภิปรายครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมลงมติเห็นชอบมาตรา6 ด้วยคะแนน 250 ต่อ 137 งดออกเสียง7 ไม่ลงคะแนน 2 เสียง