พริษฐ์ ตั้ง 5 ข้อสังเกต ปมงบซอฟต์พาวเวอร์เพิ่ม 72% ชี้สูงแบบไร้เหตุผล-ซ้ำซ้อนหลายหน่วยงาน แนะ วางเกณฑ์ให้ดีป้องเอกชนใช้ความสัมพันธ์รับงาน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออภิปรายงบประมาณ 2569 วาระ 2-3 นั้น นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายมาตรา 7 สำนักนายกรัฐมนตรี วงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท ขอปรับลดเหลือ 2.55 หมื่นล้านบาท โดยตั้งข้อสังเกตถึงการจัดสรรงบประมาณโครงการซอฟต์พาวเวอร์ใน 5 ประเด็น ได้ 1.การเพิ่มงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์สูงมากโดยไม่มีเหตุผลถึง 72 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมปี 2568 ได้งบ 2.3 พันล้านบาท แต่ปี 2569 ได้งบเพิ่มเป็น 3.9 พันล้านบาท โดยไม่มีเหตุผล เพราะตัวชี้วัดเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่มขึ้น
2.รัฐบาลใช้วิธีฝากงบซอฟต์พาวเวอร์ไว้ในหน่วยงานต่างๆ ถึง 27 หน่วยงาน 9 กระทรวง แทนที่จะมีหน่วยรับงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์โดยตรง เป็นการเบียดเบียนงบประมาณที่มีความจำเป็นของหน่วยงานอื่นๆ 3.การตั้งแผนงานซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาใหม่หลายเรื่อง แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันติด และไม่มีตัวชี้วัดที่จะวัดผลสำเร็จของโครงการ อีกทั้งงบซอฟต์พาวเวอร์ของหลายหน่วยงานก็มีความซ้ำซ้อนกัน
4.จัดงบซอฟต์พาวเวอร์แบบเน้นเพิ่มกิจกรรมเดิมๆ มากกว่าการมีกิจกรรมใหม่ๆ และ 5.รัฐบาลไม่มีแนวทางชัดเจนที่จะป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการซอฟต์พาวเวอร์ เป็นเส้นบางๆ ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำกับการเปิดให้เอกชนชงงานเอง รับงานเอง ควรวางกฎเกณฑ์ให้ดี ป้องกันบริษัทเอกชนใช้ความสัมพันธ์จากการเป็นคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์มารับงานซอฟต์พาวเวอร์