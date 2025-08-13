จิรายุ ซัดโฆษกรบ.เขมรโกหก ปมทุ่นระเบิดชายแดน ย้อนถามทำไมไม่รับข้อตกลงหยุดยิง

จิรายุ ย้อนถาม ‘เพ็ญ โบนา’ ปฏิเสธว่ากับระเบิดไม่ใช่ของกัมพูชา แล้วทำไมจึงไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิง 7 ส.ค. เก็บกวาดทุ่นระเบิด เรียกร้องให้เร่งสอบเส้นทางการเงินผู้ซื้อและผู้ขายกับระเบิด
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) กล่าวถึงกรณีนายเพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา แถลงในวันนี้ (13 สิงหาคม) ตอบโต้กรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยยังปฏิเสธว่า กัมพูชาไม่เคยมีและไม่ได้วางทุ่นระเบิดใหม่ และปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาอย่างเคร่งครัด นั้น
นายจิรายุกล่าวว่า การที่รัฐบาลกัมพูชาออกมาโต้แย้งในประเด็นนี้ ก็ยิ่งทำให้เห็นถึงความไม่จริงใจ เพราะหากเป็นอย่างที่โฆษกรัฐบาลกัมพูชาพูดนั้น เหตุใดกัมพูชาจึงไม่รับข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ประเทศมาเลเซีย ที่ไทยยื่นข้อเสนอสำคัญ 2 ข้อ คือ 1. เรื่องการจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ และ2. ให้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
“ข้อที่ 2 นี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาพูดในวันนี้ อย่างสิ้นเชิงเพราะถ้าตนเองไม่ได้เป็นผู้วางกับระเบิด เหตุใดจึงไม่รับข้อตกลงนี้”
นายจิรายุกล่าวต่อว่า ขอเรียกร้องไปยังรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ขอให้เปิดประชุมเร่งด่วนเพื่อพิจารณากรณีกัมพูชาละเมิดข้อตกลงสนธิสัญญาดังกล่าวในเรื่องของกับระเบิดบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียใด ๆ อีก และเป็นการสร้างสันติภาพอย่างจริงจังหลังข้อตกลงหยุดยิง 7 สิงหาคม 2568 แต่ยังพบการวางกับระเบิดจำนวนมากในเขตอธิปไตยของประเทศไทย
“ทั้งนี้ ขอเรียกร้องให้เปิดการสอบสวน เพื่อให้เปิดเผยแหล่งที่มาของผู้ผลิตและเส้นทางการเงินของการโอนซื้อ จากผู้ซื้อและผู้ขายกับระเบิดดังกล่าว ซึ่งในโลกมีอยู่ไม่กี่รายที่ผลิตขายให้กับประเทศต่าง ๆ ที่ไม่สนใจอนุสัญญาดังกล่าว หากตรวจสอบเส้นทางการเงิน ก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าใครเป็นผู้สั่งกับระเบิดสังหารบุคคลจำนวนมากมาใช้ในภูมิภาคนี้” นายจิรายุกล่าว