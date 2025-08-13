ชยพล อัดรัฐบาล เซ็นเช็คเปล่าให้กอ.รมน. ซื้อโปรแกรมสอดแนมปชช. หวั่นซ้ำรอย เพกาซัส

ชยพล จวกรัฐบาล เซ็นเช็คเปล่าให้ กอ.รมน. ซื้อโปรแกรม Sherlock Spyware สอดแนม หวั่นซ้ำรอย เพกาซัส หากปล่อยให้งบผ่าน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2-3 เป็นวันแรก
เวลา 15.50 น. นายชยพล สท้อนดี ส.ส.กทม พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายในมาตรา 7 เกี่ยวกับงบความมั่นคง ว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จะสอดแนมประชาชนอีกแล้ว เราปล่อยให้งบก้อนนี้ผ่านเข้ามาได้อย่างไร กรรมาธิการงบชุดนี้ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาได้เลยหรือ แต่แม้กรรมการจะพลาดไป เราก็อย่าให้สภา พลาดตามกับการอนุมัติงบให้ กอ.รมน. นำไปซื้อสปายแวร์เพื่อสอดแนมประชาชนได้อีก
นายชยพล กล่าวว่า สปายแวร์เป็นโปรแกรมที่ไว้สอดแนม และเจาะข้อมูลเป้าหมายโดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งสร้างความเสียหายได้อย่างไม่จบไม่สิ้น โดยการใช้สปายแวร์ในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะเป็นภัยกับความมั่นคงและระบอบประชาธิปไตย และรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชน จึงต้องจริงจังมากกับปัญหาของสปายแวร์ แต่รัฐไทยกลับทำตัวเป็นภัยกับระบอบการปกครอง ในการสอดแนมประชาชนโดยไม่เคยรับผิดรับชอบกับการกระทำของตัวเอง อีกทั้งก่อนหน้านี้ ในสมัยที่เป็นรัฐบาลทหาร รัฐก็เคยใช้เพกาซัส ในการสอดในนักกิจกรรม นักวิชาการ และนักการเมือง จนกระทั่งกรรมาธิการงบสามารถตัดงบในการต่ออายุใบอนุญาต จึงทำให้เพกาซัสหายไปจากประเทศไทย แต่เมื่อในปี กอร.มน. ได้งบระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวเปิด 35 ล้านบาท เมื่อซักถามไปมา จึงทราบว่า เป็นงบประมาณสำหรับการซื้อโปรแกรมที่ชื่อว่า “Sherlock Spyware” ซึ่งเป็นรูปแบบการโจมตี Zero-click คล้ายกับ เพกาซัส เป็นการหลอกดูดข้อมูลผ่านทางโฆษณาเท่านั้น
นายชยพล กล่าวอีกว่า หลังจากที่ตนเองได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ ก็คิดว่ารัฐบาลจะสำนึกในอันตรายของการสอดแนมข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงที่มีทหารอยู่ในนั้น แม้ กอ.รมน. จะเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี แต่คนข้างในก็ถูกคุมโดยทหารทั้งนั้น ถ้าเราไม่ควบคุมการทำงานของทหาร และเห็นว่าเป็นทหารเท่านั้นรัฐบาลก็พร้อมจะเซ็นเช็คเปล่า ยอมให้ซื้อโปรแกรมสอดแนมต่อ ตนก็เชื่อว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอย อย่างที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจไปอย่างแน่นอน
นายชยพล กล่าวว่า ณ ตอนนั้น ที่ตนอภิปรายไม่ไว้วางใจไป ภูมิธรรมตอนนั้นยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้คำตอบสั้นๆว่า ไม่เคยรู้เลย ว่าเรื่องการสอบแบบนี้เกิดขึ้น และจะไปหาคำตอบให้ และจนถึงทุกวันนี้จนจะจบปีอีกรอบแล้วหาข้อมูลไปถึงไหน แต่แน่ๆ ท่านไม่ได้นั่งอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่รู้ว่าได้คำตอบแล้วหรือยัง และการที่รัฐบาลปล่อยให้สปายแวร์ผ่านงบประมาณเข้ามาได้จนถึงขั้นนี้โดยไม่ยอมตัดทิ้ง ซ้ำรอยนะครับ เดี๋ยวรอดูเลย ถ้าเรายังปล่อยให้งบประมาณก้อนนี้ผ่านต่อไปได้ เพียงเพราะเห็นเป็นกองทัพเท่านั้น ก็ขอรู้กันไว้เลยว่ารัฐบาลนี้ไม่ทำหน้าที่ในการปกป้องระบอบประชาธิปไตย และไม่ได้ปกป้องเงินภาษีของประชาชนแม้แต่น้อย