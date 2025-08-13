ปรีติ ซัด ทีเส็บ ทำงานไม่ตรงภารกิจ ปม หนุนจัดแข่งโป๊กเกอร์เข้าข่ายพนัน เหตุมีรางวัลล่อ ชี้นิติกรรมอำพรางผ่านแพคเกจทัวร์
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออภิปรายงบประมาณ 2569 วาระ 2 และ 3 นายปรีติ เจริญศิลป์ ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายมาตรา 7 สำนักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. หรือ ทีเส็บ ว่า จากข่าวที่มีการเปิดการแข่งขันโป๊กเกอร์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่สุขุมวิท ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 5 ส.ค. ที่ผ่านมามีการให้เงินรางวัลรวม 37 ล้านบาท มีคนเข้าร่วมเป็นพันคน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ซึ่งตนทราบว่าจุดเริ่มต้นมาจาก ทีเส็บเป็นผู้สนับสนุนและผู้อำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ พบว่ามีงบอุดหนุนจากยุทธศาสตร์แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 582 ล้านบาท ซึ่งงบตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโป๊กเกอร์ก็ได้ เพราะจากที่ดูพันธกิจของหน่วยงานนี้พบว่ามีหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการจัดทำข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างต่างประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นเข้าภาพในการจัดนิทรรศการหรือการประชุมในประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมโอกาสประเทศไทย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อสะดวกในการจัดนิทรรศการและการประชุม
นายปรีติ กล่าวว่า ดูแล้วหน่วยงานนี้มีหน้าที่จัดนิทรรศการและการประชุมเป็นหลัก แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหน่วยงานนี้มีการเตรียมพร้อมมาตั้งแต่เดือนเมษายน 68 ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแถลงร่วมกับหน่วยงานที่จัดงานนี้ รวมถึงมีการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก โดยอ้างว่า เป็นกีฬาสาธิต และต่อมาบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย มีการพิจารณาอนุมัติให้โป๊กเกอร์เป็นกีฬา ซึ่งก่อนมีการแข่งขันเพียงวันเดียว กระทรวงมหาดไทยก็มีการอนุมัติให้อนุญาตการเล่นโป๊กเกอร์ โดยรมว.มหาดไทย ได้ยกเลิกคำสั่งเดิม
“สิ่งนี้ทำให้สังคมตั้งคำถาม เพราะในการแข่งขันวันสุดท้าย มีผู้ได้รับเงินรางวัล 11 ล้านบาท เป็นชาวจีน แสดงให้เห็นว่ามีเงินรางวัลล่อใจด้วย ซึ่งอาจเข้าข่ายการพนัน ดังนั้นการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นเสมือนนิติกรรมอำพรางให้มีการซื้อแพคเกจทัวร์ เพื่อสมัครและในการเปิดไพ่ทุกครั้งคือการเสี่ยงโชค มีการวางเดิมพันเสมอ หากรวม 2 สิ่งนี้ ทั้งวางเดิมพัน+เสี่ยงโชค = การพนัน มีการตั้งเงินรางวัลเพื่อจูงใจ”นายปรีติ กล่าว
นายปรีติ กล่าวต่อว่า ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า นี่คือการจัดการพนัน ตนแปลกใจว่า ทำไมสำนักงานนี้เข้าไปเกี่ยวข้องได้ วัตถุประสงค์ในตอนแรกกับตอนหลังไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง จะเป็นการจัดตั้งกระบวนการมาตั้งแต่ต้น เพื่อให้สามารถมีการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้ ตนจึงมีข้อกังวลเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่จะมา
สนับสนุนงานที่ไม่ตรงกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนั้นขอยืนยันให้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ 6.5%