ส.ส.ปชน. เสนอหั่นงบก่อสร้างกองทัพบก 5% กังขาทำงบไม่ผูกพัน แต่ขอต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน

ส.ส.ปชน. เสนอหั่นงบก่อสร้างอาคารราชการกองทัพบก 5% กังขาทำงบไม่ผูกพัน แต่ขอต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2-3 เป็นวันแรก โดยนายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายมาตรา 8 กระทรวงกลาโหม ว่า เนื่องจากหน่วยงานที่มีการก่อสร้างอาคารราชการมากที่สุดนับเฉพาะปี 69 คือ กองทัพบก โดยสร้างอาคารราชการถึง 4.7 พันล้านบาท ถือเป็นงบประมาณก้อนใหญ่ โดยที่กรรมาธิการ (กมธ.) ปรับลดงบประมาณไปเพียง 30 ล้านบาท ไม่ถึง 1% ที่เป็นงบประมาณการก่อสร้างของกองทัพบก ซึ่งไม่มีงบผูกพันแม้แต่โครงการเดียว และหากไปไล่ดูกองทัพต่างๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ล้วนติดอยู่ในท็อป 10 ทั้งสิ้น ซึ่งทุกหน่วยงานมีโครงการเป็นงบผูกพันทั้งสิ้น มีเพียงกองทัพบกหน่วยงานเดียวที่ไม่มีโครงการผูกพันแม้แต่โครงการเดียว
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า หากดูผิวเผินจะมองว่ากองทัพบกเก่งมาก โครงการทั้งหมดสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว แต่หากย้อนกลับไปช่วงปี 61-69 จะพบว่าในส่วนโครงการต่างๆ ที่มีการของบประมาณในการก่อสร้างแบบปีเดียว ความจริงแล้วเป็นการขอปีเดียวแบบขอมาซ้ำทุกปี ทั้งหมด 47 รายการ มีเพียง 3 รายการที่ของบครั้งแรก ที่เหลือ 44 รายการ เคยของบประมาณในปีงบประมาณก่อนหน้านี้มาแล้วทั้งสิ้น
“47 โครงการ สิ่งที่เราเห็นคืองบ 4.7 พันล้านบาท แต่ถ้าดูตัวเลขที่รวมโครงการผูกพันที่ดูเหมือนจะไม่ผูกพัน จะเห็นความจริงว่าไม่ใช่แค่ 4 พันกว่าล้านบาท แต่ใช้งบมากถึง 3.2 หมื่นกว่าล้านบาท” นายณัฐพงษ์ กล่าว
ส่วนการที่กองทัพบกตั้งงบประมาณลักษณะแบบนี้ เพราะจะทำให้พวกเราไม่สามารถเห็นตัวเลขงบประมาณภาพรวมได้ ไม่ทราบว่าโครงการต่างๆ จะแล้วเสร็จช่วงไหน และประชาชนตรวจสอบความคืบหน้าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม พวกเราเข้าใจว่าหลายโครงการมีความจำเป็น แต่รูปแบบการตั้งงบประมาณ ควรเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานอื่น จึงขอปรับลดงบการก่อสร้างอาคารราชการของกองทัพบกลง 5%