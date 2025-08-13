ทอ. เปิด 5 หลักการ ใช้ F-16 ปฏิบัติการทางอากาศ ย้ำ ห้ามโจมตีไม่เลือกเป้าหมาย ยึดความปลอดภัยพลเรือน

ทอ. เผย ยึด 5 หลักการ ใช้F-16 ปฏิบัติการทางอากาศ ห้ามโจมตีไม่เลือกเป้าหมาย คำนึงสัดส่วน ความปลอดภัยพลเรือน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เพจกองทัพอากาศ โพสต์ข้อความระบุว่า การปฏิบัติการทางอากาศ ภายใต้หัวใจหลักสำคัญ ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ว่า หลักการสำคัญของ IHL (International Humanitarian Law) หรือ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ที่ใช้กำกับการโจมตีทางอากาศ มีอยู่หลายข้อ แต่หัวใจหลักอยู่ภายใต้ Additional Protocol I to the Geneva Conventions (1977) และกฎหมายจารีตประเพณี ซึ่งสามารถสรุปเป็น 5 หลักการสำคัญ ดังนี้
1. หลักการแบ่งแยก (Principle of Distinction)
ต้องแยกเป้าหมายทางทหารออกจากพลเรือนและวัตถุพลเรือน การโจมตีต้องมุ่งไปที่เป้าหมายทางทหารโดยตรงเท่านั้น ห้ามโจมตีบุคคลหรือวัตถุที่เป็นพลเรือนโดยเจตนา
2. หลักการได้สัดส่วน (Principle of Proportionality)
การโจมตีต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพลเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างพลเรือน เกินกว่าความได้เปรียบทางทหารที่คาดว่าจะได้รับ ตัวอย่าง: ถ้าเป้าหมายเป็นศูนย์บัญชาการทหาร แต่ตั้งอยู่ในพื้นที่หนาแน่นพลเรือน ต้องประเมินว่าผลได้ทางทหารคุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่
3. หลักการใช้มาตรการระวังล่วงหน้า (Principle of Precaution)
ต้องใช้วิธีการและอาวุธที่ลดความเสี่ยงต่อพลเรือนให้มากที่สุด แจ้งเตือนล่วงหน้าหากเป็นไปได้ (effective advance warning) เลือกเวลา/มุมโจมตี/ชนิดอาวุธที่ลดโอกาสเกิดความสูญเสียพลเรือน
4. หลักการห้ามโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมาย (Prohibition of Indiscriminate Attacks)
ห้ามใช้วิธีการโจมตีที่ไม่สามารถจำกัดไปเฉพาะเป้าหมายทางทหารได้ ห้ามใช้อาวุธหรือยุทธวิธีที่มีผลกระทบกว้างขวางโดยไม่จำแนก เช่น ระเบิดเพลิงในเขตเมือง
5. หลักการความจำเป็นทางทหารและมนุษยธรรม (Military Necessity & Humanity)
ใช้กำลังเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหาร ห้ามก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็น (Unnecessary suffering) เลือกวิธีการที่สมดุลระหว่างการบรรลุภารกิจและการคุ้มครองชีวิตพลเรือน
