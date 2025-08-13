กลาโหม ยันมีงบฯเพียงพอ แจง ทภ.2 ขอบริจาคลวดหนามหีบเพลง

กลาโหม แจง ทภ.2 ขอบริจาคลวดหนามหีบเพลง เตรียมความพร้อมหน้างาน ปกป้องอธิปไตย-กำลังพล ได้ทันท่วงที
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงกรณีที่กองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ในช่องทางสื่อสาร (Facebook) เพื่อขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลง สำหรับใช้ประโยชน์ในการป้องกันอธิปไตยของไทยนั้น มีรายละเอียดโดยสรุป คือ
1. การโพสต์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ส.ค.68 (เวลา 1700 น.) มีใจความสำคัญ ว่า กองทัพภาคที่ 2 ขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงจำนวนมาก เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันอธิปไตยของไทย จากผู้ที่มีความประสงค์-มีศักยภาพ โดยสามารถติดต่อโดยตรงกับฝ่ายกิจการพลเรือน กองกำลังสุรนารี
2. การโพสต์ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ส.ค.68 (เวลา 11.54 น.) กองทัพภาคที่ 2 ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 2.1 ย้ำความสำคัญของลวดหนามหีบเพลง ในการลดความเสี่ยงต่อชีวิต-ความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน และประชาชน รวมทั้งการป้องกันอธิปไตยของชาติ และ 2.2 ความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดหาในเวลาจำกัดและในจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันลวดหนามฯ ดังกล่าว ในท้องถิ่นเริ่มหายาก-ขาดแคลน
พล.ร.ต.สุรสันต์ กล่าวอีกว่า จากการได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบว่าเป็นความพยายามเฉพาะหน้า ทั้งในเชิงปริมาณและเวลาดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งลวดหนามหีบเพลง สร้างความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศได้ อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ กองทัพมีความรับผิดชอบในการปกป้องอธิปไตยและผืนแผ่นดินไทย ซึ่งการใช้รั้วลวดหนามชนิดต่างๆ เป็นกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนและการรักษาความปลอดภัย ที่มั่นและกำลังพลทหารของเรา ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เสริมการจัดยามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การติดตั้งระบบเรดาร์เฝ้าตรวจภาคพื้นดิน หรือการใช้กล้องวงจรปิด เป็นต้น ซึ่งจะต้องพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต
“ไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของการขาดแคลนงบประมาณแต่อย่างใด น่าจะเป็นเพียงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอ และเตรียมงบกลาง สำหรับแก้ปัญหาฉุกเฉิน-จำเป็นของชาติ พร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งปัจจุบันกองทัพกำลังรวบรวมความต้องการจัดหายุทโธปกรณ์ -สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ จากทุกเหล่าทัพ เพื่อทดแทนและเสริมขีดความสามารถให้กองทัพของเรามีศักยภาพสูง และคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยกระทรวงกลาโหมจะเร่งรัดดำเนินการจัดหาและส่งให้ถึงหน่วยได้ใช้งานต่อไปโดยเร็ว” โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว
ในนามของกระทรวงกลาโหม ขอขอบคุณและขอชื่นชมธารน้ำใจจาก พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้แสดงออกถึงความรักชาติ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกองทัพของเราตลอดมา โดยเฉพาะในยามที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ ชาวไทยมักร่วมแรง ร่วมใจกัน