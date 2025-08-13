โฆษกรัฐบาลย้ำ สถานการณ์ชายแดน 7จังหวัดคลี่คลาย เตือนปชช.อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม หลอกอพยพ
เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่13 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ว่ากองทัพบกประกาศเตือนให้ประชาชนเร่งอพยพออกจากพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ว่า เป็นข่าวปลอม และไม่มีมูลความจริง โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเพจกองทัพภาคที่ 2 แล้ว ยืนยันว่ากองทัพบกไม่เคยออกประกาศดังกล่าว และสถานการณ์ชายแดนตลอดแนวกองกำลังสุรนารีอยู่ในภาวะปกติ มีเพียงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตามปกติ ยังไม่มีการปะทะหรือสู้รบในพื้นที่
รัฐบาลขอให้ประชาชน อย่าได้หลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเท็จ และให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อทางการเท่านั้น พร้อมย้ำว่ารัฐบาลและกองทัพบกให้ความสำคัญสูงสุดต่อความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนทุกคน