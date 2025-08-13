เศรษฐา ย้ำรมว.ตปท. ต้องยื่นฟ้องผู้นำเขมร หลักฐานชัดขนาดนี้ ต้องประจานให้ชาวโลกรู้
จากกรณีที่กองทัพบกได้รับรายงาน หน่วยทหารพราน ร้อย.ทพ.2610 เหยียบกับระเบิด ขณะลาดตระเวนพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์ ทำให้กำลังพลสูญเสียขา 1 นาย นำส่งโรงพยาบาลแล้วนั้น
ล่าสุด 13 สิงหาคม 2568 นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านทางแอพพลิเคชั่น X โดยระบุว่า “หลักฐานชัดเจนขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กับระเบิดจงใจละเมิดอนุสัญญาออตตาวา และการใช้อาวุธสงครามถล่มเป้าหมายพลเรือน รวมถึงใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มโรงพยาบาล รัฐบาลไทยโดยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศต้องยื่นฟ้องผู้นำกัมพูชาต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ ควบคู่กับการประจารพฤติกรรมอันชั่วร้ายให้ชาวโลกรู้”
ก่อนหน้านี้ นายเศรษฐา ได้โพสต์ว่า “บทบาทประเทศไทยในเวทีโลกเรื่องความขัดแย้งกับกัมพูชาต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านการเดินสายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกับระเบิดที่วางโดยกัมพูชา ท่านต้องเดินสายครับ!”